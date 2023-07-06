Вячеслав Гладков рассказал об образовательном процессе в приграничье области

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в новом учебном году в приграничье региона дети будут обучаться удалённо. Перед принятием данного решения власти проанализировали инфраструктуру образовательных учреждений с точки зрения безопасности. Глава региона подчеркнул, что детьми никто не будет рисковать.
Что касается школ и детских садов в других муниципалитетах, для усиления безопасности там планируется покрыть окна бронированной плёнкой.
По детским садам и школам мы будем приобретать такую бронированную плёнку централизованно. Конечно, это достаточно дорогостоящий материал. Но мы будем приобретать, потому что такое решение уже принято совместно с директорами школ и заведующими детских садов.
Вячеслав Гладков
Губернатор также подчеркнул, что защита жизни и здоровья белгородских детей — главная ценность.
Мы сейчас ищем компромиссное решение вместе с родителями и учителями по форматам обучения в новом учебном году, потому что понимаем, что уже третий год за качество обучения переживают все.
Вячеслав Гладков
В настоящее время для девяти приграничных районов, Яковлевского, Новооскольского горокругов и Белгорода власти разрабатывают модели совмещения очного образования, онлайн-обучения или варианты самоподготовки. При этом родители могут оставить ребёнка на удалёнке.