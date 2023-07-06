Вячеслав Гладков рассказал об образовательном процессе в приграничье области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в новом учебном году в приграничье региона дети будут обучаться удалённо. Перед принятием данного решения власти проанализировали инфраструктуру образовательных учреждений с точки зрения безопасности. Глава региона подчеркнул, что детьми никто не будет рисковать.