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Вячеслав Гладков рассказал об образовательном процессе в приграничье области

6 июля 2023, 12:58
Фото: 1MI
Губернатор рассказал, что учиться очно дети не будут в 20-километровой зоне от границы. Также глава региона поделился планами по усилению безопасности в остальных школах и детских садах Белгородской области.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в новом учебном году в приграничье региона дети будут обучаться удалённо. Перед принятием данного решения власти проанализировали инфраструктуру образовательных учреждений с точки зрения безопасности. Глава региона подчеркнул, что детьми никто не будет рисковать.

Что касается школ и детских садов в других муниципалитетах, для усиления безопасности там планируется покрыть окна бронированной плёнкой.

По детским садам и школам мы будем приобретать такую бронированную плёнку централизованно. Конечно, это достаточно дорогостоящий материал. Но мы будем приобретать, потому что такое решение уже принято совместно с директорами школ и заведующими детских садов.
Вячеслав Гладков

Губернатор также подчеркнул, что защита жизни и здоровья белгородских детей — главная ценность.

Мы сейчас ищем компромиссное решение вместе с родителями и учителями по форматам обучения в новом учебном году, потому что понимаем, что уже третий год за качество обучения переживают все.
Вячеслав Гладков

В настоящее время для девяти приграничных районов, Яковлевского, Новооскольского горокругов и Белгорода власти разрабатывают модели совмещения очного образования, онлайн-обучения или варианты самоподготовки. При этом родители могут оставить ребёнка на удалёнке.

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#Кристина Семенчук#Школа#Детский сад#Обучение#Безопасность#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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