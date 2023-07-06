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В облдуме рассказали, как СВО отразилось на бюджете белгородского фонда ОМС

6 июля 2023, 13:14
Фото: 1MI
Вопрос задали депутаты во время заседания Думы директору территориального фонда ОМС Ирине Ханиной.
Сюжет
Облдума

Депутаты поинтересовались у Ирины Ханиной, как СВО и нахождение на территории области беженцев отразились на бюджете фонда ОМС.

Медицинские организации, которые оказывали помощь застрахованным гражданам в системе обязательного медстрахования получили за помощь оплату в полном объёме.
Ответила Ирина Ханина

Отметим, что во время заседания облдумы также был расширен список категорий людей, которые могут бесплатно получить в собственность земельный участок. На бесплатный участок теперь могут претендовать проявившие себя в ходе СВО белгородцы.

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#Алина Харина#ОМС#Фонд омс#Депутаты областной думы#Экономика#Белгородская область#Облдума
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