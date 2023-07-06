В облдуме рассказали, как СВО отразилось на бюджете белгородского фонда ОМС

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Депутаты поинтересовались у Ирины Ханиной, как СВО и нахождение на территории области беженцев отразились на бюджете фонда ОМС.
Медицинские организации, которые оказывали помощь застрахованным гражданам в системе обязательного медстрахования получили за помощь оплату в полном объёме.
Ответила Ирина Ханина
Отметим, что во время заседания облдумы также был расширен список категорий людей, которые могут бесплатно получить в собственность земельный участок. На бесплатный участок теперь могут претендовать проявившие себя в ходе СВО белгородцы.