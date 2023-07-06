В Белгородской области пресекли канал сбыта наркотиков с Украины

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Канал сбыта был организован россиянкой 1982 года рождения. Из незаконного оборота изъяли наркотическое средство массой около 1,5 кг. Задержанная планировала сбывать наркотики бесконтактным способом.
Женщина признана виновной. Рамонский районный суд Воронежской области назначил ей наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»). Россиянку приговорили к 6,5 года исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Ракитянском районе Белгородской области осудили жителя Санкт-Петербурга на девять лет колонии строгого режима. Мужчина попался с 35 кг наркотиков.