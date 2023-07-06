В Белгородской области пресекли канал сбыта наркотиков с Украины

Женщина признана виновной. Рамонский районный суд Воронежской области назначил ей наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»). Россиянку приговорили к 6,5 года исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.