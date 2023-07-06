В Белгороде задержали подростков, избивших охранника магазина

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В областном центре задержали двоих 16-летних парней, избивших охранника магазина. Они планировали украсть товар, но сотрудник им помешал, из-за чего попал в больницу.
Видеозапись, где двое неизвестных избивают мужчину, попала в интернет. Вскоре полиция установила их личности. На краже в магазине их поймал охранник, а разбирательства переросли в потасовку на улице.
Парни избили мужчину. Скорую и полицию вызвали очевидцы происшествия. Потерпевшего госпитализировали.
Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.