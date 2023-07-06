Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Изображение материала

В Белгороде задержали подростков, избивших охранника магазина

6 июля 2023, 12:13
Фото: 1MI
Молодые люди пытались украсть товар, охранник хотел им помешать. Мужчина попал в больницу, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
УМВД

В областном центре задержали двоих 16-летних парней, избивших охранника магазина. Они планировали украсть товар, но сотрудник им помешал, из-за чего попал в больницу.

Видеозапись, где двое неизвестных избивают мужчину, попала в интернет. Вскоре полиция установила их личности. На краже в магазине их поймал охранник, а разбирательства переросли в потасовку на улице.

Парни избили мужчину. Скорую и полицию вызвали очевидцы происшествия. Потерпевшего госпитализировали.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: УМВД России по Белгородской области
Белгородец избил несовершеннолетнего и забрал у него телефон, одежду и деньги
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец избил фельдшера за отказ помогать его умершему отцуПод Белгородом братья избили мужчину и бросили его умирать в выгребную ямуБелгородец подал жалобу на водителя автобуса, который его избил
#Наталья Корявых#Видео#Белгородская область#Белгород#УМВД#Происшествия#Избиение#Магазин#Кража#Подростки#Охранник#Новости Белгорода
Подпишитесь
Пострадавший при обстреле Белгородской области мужчина скончался
Сегодня, 12:10
Уволенный замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев удалил страницу «ВКонтакте»
Сегодня, 11:45
«Чешуйка» и денга: что нашли при раскопках на месте Белого квартала в Белгороде
Сегодня, 09:45
Белгородцам запретили проводить ремонтные работы в многоэтажках после 21 часа
Сегодня, 11:17
В Белгороде продают в четыре раза больше коммерческой недвижимости, чем в Курске
Сегодня, 10:03
Белгородэнерго обеспечило мощностью новый Парк аттракционов в Белгороде
Сегодня, 13:20