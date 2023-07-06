В Белгороде продают в четыре раза больше коммерческой недвижимости, чем в Курске

Кроме того, на продажу выставили помещение на улице 60 лет Октября под общепит, склад, офис или магазин. В помещении оборудовано два зала и отдельный VIP-зал. В здании сделан ремонт и выставлены эксклюзивные предметы интерьера, следует из описания к объявлению. Стоимость объекта оценили в 5 млн 950 тыс. рублей.