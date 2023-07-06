В Белгороде продают в четыре раза больше коммерческой недвижимости, чем в Курске

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
К началу июня 2023 года в Белгороде предлагали купить 364 объектов недвижимости, в Воронеже — 565, в Липецке — 176, Тамбове — 111, а в Курске — 87. В Белгороде за текущий год пик по количеству предложений о продаже коммерческой недвижимости пришёлся на май — 389 предложений.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году. К началу лета 2022 года в Воронеже предлагались к продаже 656 объектов, в Белгороде — 320, в Липецке — 202, в Курске — 95, а Тамбове — 111.
К началу лета 2021 года Белгород по количеству предложений о продаже коммерческой недвижимости обошли не только Воронеж, но и Липецк. Так, в Воронеже к продаже предлагалось 595 объектов, в Липецке — 380, Белгороде — 282, Курске — 123, а Тамбове — 90.
Помимо этого, Бел.Ру проанализировало, какая в настоящий момент коммерческая недвижимость находится на продаже в Белгороде. На улице Сумской за 48 млн рублей продаётся двухэтажный отель площадью 1053 кв. м. На первом этаже здания сейчас находится ресторан и магазин разливных напитков, на втором этаже и мансарде — гостиные номера. Земля находится в собственности.
На Песчаной за 30 млн рублей выставлен на продажу имущественный комплекс. Участок находится в лесном массиве. Сейчас на территории расположен конный клуб. На участке оборудованы два гостевых дома, закрытая беседка, складские помещения и конюшня. Объект построили в 2019 году из бревна ручной рубки, указывает автор объявления.
Кроме того, на продажу выставили помещение на улице 60 лет Октября под общепит, склад, офис или магазин. В помещении оборудовано два зала и отдельный VIP-зал. В здании сделан ремонт и выставлены эксклюзивные предметы интерьера, следует из описания к объявлению. Стоимость объекта оценили в 5 млн 950 тыс. рублей.