В Белгороде к началу лета в 10 раз снизилось количество предложений о сдаче домов

Бел.Ру проанализировало количество предложений о сдаче недвижимости в Белгороде. Согласно данным открытых источников, число офферов по аренде домов к началу июня 2023 года сократилось до 11. При этом в январе количество предложений составляло 101, в феврале — 102. В марте было размещено 99 предложений, в апреле — 11, а в мае — 17.

Отметим, что в соседнем Курске к началу июня было размещено одно предложение о сдаче домов, в Липецке — три, а в Воронеже — семь. В Тамбове не было зафиксировано ни одного объявления.