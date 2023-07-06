В Белгороде к началу лета в 10 раз снизилось количество предложений о сдаче домов

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Бел.Ру проанализировало количество предложений о сдаче недвижимости в Белгороде. Согласно данным открытых источников, число офферов по аренде домов к началу июня 2023 года сократилось до 11. При этом в январе количество предложений составляло 101, в феврале — 102. В марте было размещено 99 предложений, в апреле — 11, а в мае — 17.
Отметим, что в соседнем Курске к началу июня было размещено одно предложение о сдаче домов, в Липецке — три, а в Воронеже — семь. В Тамбове не было зафиксировано ни одного объявления.
Также в Белгороде с начала года сократилось количество объявлений об аренде вторичного жилья. В начале года было размещено 1223 объявления, к марту показатель упал до 776, а к июню — до 295. В Воронеже к июню текущего года насчитывалось 589 объявлений о сдаче жилья, в Липецке — 387, в Курске — 53, а в Тамбове — 31.
Количество объявлений о сдаче коммерческой недвижимости также снизилось, но незначительно — в январе было размещено 126 объявлений, а в июне — 107. Пик на количество размещённых предложений пришёлся на март — 139 объявлений.
Наибольшее количество объявлений об аренде коммерческой недвижимости в июне разместили в Воронеже — 549 предложений. Ещё 196 предложений насчитывается в Липецке, 29 — в Курске и 107 — в Тамбове.