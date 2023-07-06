Стал известен допустимый возраст вступления в отряд самообороны

Вопросы, связанные со вступлением в территориальную самооборону, в Белгородской области не прекращаются. Интересуются этой темой, как отметил Владимир Перцев, разные категории местных жителей, разных возрастов. До сих пор белгородцам не был чётко известен допустимый возраст для участия в деятельности самообороны. И неспроста — его нет. Дело в этой общественной структуре себе может найти практически каждый.