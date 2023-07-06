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Стал известен допустимый возраст вступления в отряд самообороны

5 июля 2023, 21:32
Фото: Bel.ru
Подробнее о возрастных ограничениях рассказал глава Белгородского района Владимир Перцев во время прямого эфира.
Сюжет
СВО

Вопросы, связанные со вступлением в территориальную самооборону, в Белгородской области не прекращаются. Интересуются этой темой, как отметил Владимир Перцев, разные категории местных жителей, разных возрастов. До сих пор белгородцам не был чётко известен допустимый возраст для участия в деятельности самообороны. И неспроста — его нет. Дело в этой общественной структуре себе может найти практически каждый.

На сегодняшний день официально предельного возраста нет. Можно по-разному выполнять все служебные функции сотрудника теробороны в зависимости от возраста и опыта.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, для вступления в территориальную самооборону необходимо обратиться в администрацию территории, на которой вы проживаете. Недавно губернатор Вячеслав Гладков анонсировал формирование нового полка численностью 3000 человек.

Новый полк самообороны формируют в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Владимир перцев#Территориальная самооборона#Самооборона#Отряд#Возраст#Общество#СВО
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