Стал известен допустимый возраст вступления в отряд самообороны

Posted Сегодня, 21:32
Published Сегодня, 21:32
Modified Сегодня, 21:32
Updated Сегодня, 21:32
Вопросы, связанные со вступлением в территориальную самооборону, в Белгородской области не прекращаются. Интересуются этой темой, как отметил Владимир Перцев, разные категории местных жителей, разных возрастов. До сих пор белгородцам не был чётко известен допустимый возраст для участия в деятельности самообороны. И неспроста — его нет. Дело в этой общественной структуре себе может найти практически каждый.
На сегодняшний день официально предельного возраста нет. Можно по-разному выполнять все служебные функции сотрудника теробороны в зависимости от возраста и опыта.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, для вступления в территориальную самооборону необходимо обратиться в администрацию территории, на которой вы проживаете. Недавно губернатор Вячеслав Гладков анонсировал формирование нового полка численностью 3000 человек.