Сколько выпускников в Белгородской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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По 100 баллов по данному предмету на ЕГЭ набрали три выпускника белгородских школа. Это ученик СОШ №46 Белгорода Сергей Ежеленко, ученик гимназии № 3 Максим Сазанов и ученик Прохоровской гимназии Евгений Фокин.
Всего в ЕГЭ по информатике и ИКТ 19 и 20 июня приняли участие 819 выпускников текущего года.
Данный экзамен выпускники сдавали 8 июня. В Белгородской области по этому предмету три стобалльника:
По истории лучшие результаты на ЕГЭ продемонстрировали ученица СОШ № 1 Строителя
Екатерина Громова и ученик «Центра образования № 1» Белгорода имени Героя Российской Федерации Антона Геннадьевича Копейкина Александр Черняков.
Наивысшую оценку на ЕГЭ по русскому языку получили 28 школьников Белгородской области. Этот экзамен выпускники сдавали 29 и 30 мая.
Максимальное количество баллов набрали восемь выпускников. Это Елизавета Тен, выпускница Гимназии № 5 г. Белгорода, Дарья Шаповалова (Лицей № 5) и Алиса Черемисина (Средняя общеобразовательная школа №16) из Губкинского округа.
Среди лучших старооскольские школьники — Диана Шевелева и Карина Клименко (СОШ № 20 с углублённым изучением отдельных предметов), Полина Панкратова и Светлана Туголукова (СОШ № 24 с углублённым изучением отдельных предметов), а также и Валентина Шенцева (СОШ № 28 с углублённым изучением отдельных предметов имени А. А. Угарова).
Обладателями максимального количества баллов на ЕГЭ по химии стали 11 выпускников. Белгородцы Кристина Кузьменко (Белгородский инженерный юношеский лицей — интернат), Анна Кондратенко (Шуховский лицей), Алина Цуцура (СОШ № 46), Мария Дудник и Валерия Бирюкова (СОШ № 49), София Колесникова (СОШ № 50).
Также 100-балльниками стали Артём Марченко (Алексеевская СОШ), София Агафонова (СОШ № 16 Губкинского округа), Сергей Карнаухов (Новооскольская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов), Данил Добряков (СОШ № 28 с углублённым изучением отдельных предметов имени А. А. Угарова) и Дарья Колесникова (Новотаволжанская СОШ имени Героя Советского Союза И. П. Серикова Шебекинского района).
Всего на 30 июня пятеро выпускников стали обладателями 200 баллов за два предмета на ЕГЭ: