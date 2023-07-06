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Сколько выпускников в Белгородской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

6 июля 2023, 11:58
Фото: 1MI
На 30 июня в регионе зафиксировано 56 стобалльных работ, которые были выполнены в основной период сдачи ЕГЭ. Лидером по высшим баллам среди предметов стал русский язык.
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ЕГЭ

Информатика и ИКТ

По 100 баллов по данному предмету на ЕГЭ набрали три выпускника белгородских школа. Это ученик СОШ №46 Белгорода Сергей Ежеленко, ученик гимназии № 3 Максим Сазанов и ученик Прохоровской гимназии Евгений Фокин.

Всего в ЕГЭ по информатике и ИКТ 19 и 20 июня приняли участие 819 выпускников текущего года.

Обществознание

Данный экзамен выпускники сдавали 8 июня. В Белгородской области по этому предмету три стобалльника:

  • Татьяна Василенко — ученица «Щербаковской средней общеобразовательной школы» Алексеевского горокруга;
  • Дарья Кайдалова — ученица «Октябрьской средней общеобразовательной школы Белгородского района имени Героя России Ю. А. Чумака»;
  • Екатерина Дерина — ученица «Образовательного комплекса „Алгоритм Успеха“ Белгородской области.

История

По истории лучшие результаты на ЕГЭ продемонстрировали ученица СОШ № 1 Строителя
Екатерина Громова и ученик «Центра образования № 1» Белгорода имени Героя Российской Федерации Антона Геннадьевича Копейкина Александр Черняков.

Русский язык

Наивысшую оценку на ЕГЭ по русскому языку получили 28 школьников Белгородской области. Этот экзамен выпускники сдавали 29 и 30 мая.

  • 100 баллов набрали:
    белгородцы — Мария Аулова (СОШ №20), Анна Воробьева СОШ (№41), Кирилл Киктенко (СОШ №21), Мария Левшина и Полина Чурсина (Лицей №9), Анастасия Наумова (Центр образования №1), София Посохова (СОШ №45), Анастасия Стрекалова (Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат), Филипп-Вартан Экозьянц Артур-Мелькиседек (Гимназия №12);
  • старооскольцы — Карина Клименко и Анастасия Мартынова (СОШ №20 с углублённым изучением отдельных предметов);
  • шебекинцы — Дарья Колесникова (Новотаволжанская СОШ), Людмила Пелихова (Шебекинская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов), Юлия Поденко (Максимовская СОШ), Юлия Столбцова (СОШ №5);
  • алексеевцы — Татьяна Василенко (Щербаковская СОШ) и Артём Марченко (Алексеевская СОШ);
  • школьники из Белгородского района — Вероника Инчина (ОК «Алгоритм успеха»), Илья Пелихов (Бессоновская СОШ), Евгения Фанайлова (Дубовская СОШ);
  • валуйчане — Анастасия Биткова и Егор Пархоменко (Валуйская СОШ №4);
  • губкинцы — София Самофалова (ОК «СтарУМ») и Анастасия Чижик (СОШ №11);
  • Полина Щербак (Брисовская СОШ №2);
  • Екатерина Громова (СОШ № 1 г. Строитель);
  • Дарья Бескровная (Бирюченская СОШ);
  • Лилия Бондаренко (СОШ № 155 Министерства обороны РФ).

Литература

Максимальное количество баллов набрали восемь выпускников. Это Елизавета Тен, выпускница Гимназии № 5 г. Белгорода, Дарья Шаповалова (Лицей № 5) и Алиса Черемисина (Средняя общеобразовательная школа №16) из Губкинского округа.

Среди лучших старооскольские школьники — Диана Шевелева и Карина Клименко (СОШ № 20 с углублённым изучением отдельных предметов), Полина Панкратова и Светлана Туголукова (СОШ № 24 с углублённым изучением отдельных предметов), а также и Валентина Шенцева (СОШ № 28 с углублённым изучением отдельных предметов имени А. А. Угарова).

Химия

Обладателями максимального количества баллов на ЕГЭ по химии стали 11 выпускников. Белгородцы Кристина Кузьменко (Белгородский инженерный юношеский лицей — интернат), Анна Кондратенко (Шуховский лицей), Алина Цуцура (СОШ № 46), Мария Дудник и Валерия Бирюкова (СОШ № 49), София Колесникова (СОШ № 50).

Также 100-балльниками стали Артём Марченко (Алексеевская СОШ), София Агафонова (СОШ № 16 Губкинского округа), Сергей Карнаухов (Новооскольская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов), Данил Добряков (СОШ № 28 с углублённым изучением отдельных предметов имени А. А. Угарова) и Дарья Колесникова (Новотаволжанская СОШ имени Героя Советского Союза И. П. Серикова Шебекинского района).

Краткие итоги

Всего на 30 июня пятеро выпускников стали обладателями 200 баллов за два предмета на ЕГЭ:

  1. Артём Марченко (Алексеевская СОШ) — русский язык и химия;
  2. Татьяна Василенко (Щербаковская средняя общеобразовательная школа) — русский язык и обществознание;
  3. Карина Клименко (Средняя общеобразовательная школа № 20 с углублённым изучением отдельных предметов г. Старого Оскола) — русский язык и литература;
  4. Дарья Колесникова (Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И. П. Серикова Шебекинского района Белгородской области) — русский язык и химия;
  5. Екатерина Громова (Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского городского округа) — русский язык и история.

Пятеро белгородских выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам
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#Кристина Семенчук#ЕГЭ#Итоги#Предметы#Общество#Белгородская область
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