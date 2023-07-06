Сколько выпускников в Белгородской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Среди лучших старооскольские школьники — Диана Шевелева и Карина Клименко (СОШ № 20 с углублённым изучением отдельных предметов), Полина Панкратова и Светлана Туголукова (СОШ № 24 с углублённым изучением отдельных предметов), а также и Валентина Шенцева (СОШ № 28 с углублённым изучением отдельных предметов имени А. А. Угарова).