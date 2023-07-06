Сколько — медикам, сколько — бизнесу: о федеральной поддержке белгородцев

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Во время заседания облдумы депутаты рассмотрели изменения в закон о бюджете региона. В 2023 году объём доходов областного бюджета предложили увеличить на 7,8 млрд рублей, расходная часть бюджета увеличится на 7,7 млрд рублей. Рост произойдёт из-за налоговых и неналоговых поступлений, целевых средств и дотаций из федерального бюджета.
Так, финансовая помощь в размере 3,8 млрд рублей из федерального бюджета выделена на поддержку жителей Белгородской области, вынужденно покинувших места постоянного переживания. Также региональному бюджету выделили 257 млн рублей на соцвыплаты медицинским и иным работникам.
На поддержку сельхозтоваропроизводителей выделено 234 млн рублей, 796 млн рублей — на поддержку предпринимателей Белгородской области, пострадавших в результате обстрелов ВСУ (средства уже выплачены в соответствие с действующим законодательством).