Сколько — медикам, сколько — бизнесу: о федеральной поддержке белгородцев

Во время заседания облдумы депутаты рассмотрели изменения в закон о бюджете региона. В 2023 году объём доходов областного бюджета предложили увеличить на 7,8 млрд рублей, расходная часть бюджета увеличится на 7,7 млрд рублей. Рост произойдёт из-за налоговых и неналоговых поступлений, целевых средств и дотаций из федерального бюджета.