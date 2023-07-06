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Сколько — медикам, сколько — бизнесу: о федеральной поддержке белгородцев

6 июля 2023, 12:17
Фото: 1MI

На соцвыплаты медикам и другим белгородским работникам выделили 257 млн рублей

Также региональный бюджет получит средства для соцвыплат медикам, поддержку сельхозтоваров и предпринимателей.
Сюжет
Бюджет

Во время заседания облдумы депутаты рассмотрели изменения в закон о бюджете региона. В 2023 году объём доходов областного бюджета предложили увеличить на 7,8 млрд рублей, расходная часть бюджета увеличится на 7,7 млрд рублей. Рост произойдёт из-за налоговых и неналоговых поступлений, целевых средств и дотаций из федерального бюджета.

Так, финансовая помощь в размере 3,8 млрд рублей из федерального бюджета выделена на поддержку жителей Белгородской области, вынужденно покинувших места постоянного переживания. Также региональному бюджету выделили 257 млн рублей на соцвыплаты медицинским и иным работникам.

На поддержку сельхозтоваропроизводителей выделено 234 млн рублей, 796 млн рублей — на поддержку предпринимателей Белгородской области, пострадавших в результате обстрелов ВСУ (средства уже выплачены в соответствие с действующим законодательством).

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#Алина Харина#Бюджет#Областной бюджет#Соцвыплаты#Предприниматели#Вынужденные переселенцы в белгородской области#Экономика#Белгородская область
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