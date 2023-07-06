РЭО: Возведение комплексов по обращению с ТКО в Красноярском крае обойдется в 10 млрд

Гендиректор ППК «РЭО» рассказал, что в Красноярском крае запланировано возведение пяти предприятий отрасли обращения с отходами общей мощностью 441 000 тонн в год, четыре из которых сейчас находятся на рассмотрении по концессии, и Российскому экологическому оператору удалось стимулировать ускорение принятия решения по данным объектам со стороны местных властей. Врио губернатора внимательно следит за реализацией инициатив отрасли обращения с отходами на уровне региона, и при участии РЭО Красноярский край сможет воплотить все запланированные показатели по уменьшению объема отправляемых на захоронение ТКО вдвое и 100%-ной обработке отходов раньше сроков, прописанных в указе президента РФ № 474. Буцаев считает, что такая работа поможет Красноярскому краю войти в число лидеров реформы отрасли обращения с ТКО в России.