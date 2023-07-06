РЭО: Возведение комплексов по обращению с ТКО в Красноярском крае обойдется в 10 млрд

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Как сообщает prmira.ru, особенности предстоящего строительства обсуждали глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков.
Гендиректор ППК «РЭО» рассказал, что в Красноярском крае запланировано возведение пяти предприятий отрасли обращения с отходами общей мощностью 441 000 тонн в год, четыре из которых сейчас находятся на рассмотрении по концессии, и Российскому экологическому оператору удалось стимулировать ускорение принятия решения по данным объектам со стороны местных властей. Врио губернатора внимательно следит за реализацией инициатив отрасли обращения с отходами на уровне региона, и при участии РЭО Красноярский край сможет воплотить все запланированные показатели по уменьшению объема отправляемых на захоронение ТКО вдвое и 100%-ной обработке отходов раньше сроков, прописанных в указе президента РФ № 474. Буцаев считает, что такая работа поможет Красноярскому краю войти в число лидеров реформы отрасли обращения с ТКО в России.
Пять предприятий в скором времени станут частью инфраструктуры по обращению с ТКО в Красноярском крае — КПО «Назарово» на 35 тысяч тонн, КПО «Норильск» на 80 тысяч тонн, КПО «Мотыгино» на шесть тысяч тонн, КПО «Ермаковское» на 20 тысяч тонн, а также комплекс для обеспечения нужд столицы региона и находящихся в непосредственной близости муниципалитетов мощностью 300 тысяч тонн ТКО в год.
Заместитель главы РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев подчеркнул, что стороны обсуждали все возможные стратегии финансового обеспечения проектов. Было установлено, что для их реализации потребуется 10,145 миллиарда рублей. Проекты, выполняемые по концессии, Российский экологический оператор способен профинансировать в объеме до 95% от необходимых для реализации инвестиций — благодаря средствам, вырученным от выпуска собственных облигаций. Данную стратегию РЭО внедряет для реализации регпроектов по запуску новых предприятий отрасли обращения с отходами.
Также стоит отметить, что с 2025 по 2027 год будет построено еще 11 комплексов по обращению с ТКО суммарной мощностью 231 000 тонн в год сортировки и 200 000 тонн в год утилизации. Затраты на эти проекты будут достигать порядка 4 млрд рублей. Методы воплощения данных инициатив в скором времени установят власти Красноярского края при участии ППК «РЭО».