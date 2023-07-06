Проявившие себя в ходе СВО белгородцы смогут бесплатно получить земельный участок

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Как отметил министр имущественных и земельных отношений Белгородской области Рустэм Зайнуллин, в соответствии с распоряжением президента РФ предлагается установить случаи предоставления земельных участков в собственность бесплатно следующим категориям граждан:
Зайнуллин отметил, что проект прошёл необходимые согласования. Депутаты облдумы приняли закон области, сокращая процедуру второго и третьего чтения.