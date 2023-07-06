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Проявившие себя в ходе СВО белгородцы смогут бесплатно получить земельный участок

6 июля 2023, 11:15
Фото: 1MI
Депутаты Белгородской облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается отдельных положений земельного кодекса. В частности, расширен список категорий людей, которые могут бесплатно получить в собственность земельный участок.
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СВО

Как отметил министр имущественных и земельных отношений Белгородской области Рустэм Зайнуллин, в соответствии с распоряжением президента РФ предлагается установить случаи предоставления земельных участков в собственность бесплатно следующим категориям граждан:

  • военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы РФ;
  • лицам, проходящим или проходившим службу в войсках нацгвардии РФ и имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награждённым орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации, и являющимся ветеранами боевых действий;
  • членам семей указанных военнослужащих и лиц, погибших или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в спецоперации.

Зайнуллин отметил, что проект прошёл необходимые согласования. Депутаты облдумы приняли закон области, сокращая процедуру второго и третьего чтения.

#Кристина Семенчук#Земельный участок#Список#СВО#Добровольцы#Общество#Белгородская область#Рустэм Зайнуллин
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