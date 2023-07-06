Над Белгородом объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Рассылка поступила вскоре после официальной информации губернатора о том, что над областным центром сработала система ПВО, пробило крышу частного дома.
Напомним, около 18:30 жители Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа услышали громкие звуки взрывов, причиной которых стала работа системы ПВО – на подлёте к городу сбито несколько «воздушных целей», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, ранее ракетная опасность дважды объявлялась в Шебекино, в последний раз это случилось 1 июня, до этого – 25 мая. При этом с рассылке РСЧС ничего не говорится о необходимости укрыться или спуститься в подвал.