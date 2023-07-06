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Над Белгородом объявлена ракетная опасность

6 июля 2023, 15:50
Фото: Bel.ru
Вечером 6 июля жители Белгорода и Белгородского района получили от РСЧС сообщения о ракетной опасности.
Сюжет
СВО

Рассылка поступила вскоре после официальной информации губернатора о том, что над областным центром сработала система ПВО, пробило крышу частного дома.

Напомним, около 18:30 жители Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа услышали громкие звуки взрывов, причиной которых стала работа системы ПВО – на подлёте к городу сбито несколько «воздушных целей», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, ранее ракетная опасность дважды объявлялась в Шебекино, в последний раз это случилось 1 июня, до этого – 25 мая. При этом с рассылке РСЧС ничего не говорится о необходимости укрыться или спуститься в подвал.

Над Белгородской областью сработала система ПВО
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#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Происшествия#СВО#РСЧС#Белгород#Белгородский район#Ракетная опасность
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