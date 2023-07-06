На реконструкцию набережной Северского Донца в Белгороде потратят ещё 246 млн рублей

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
За 246,5 млн рублей благоустроят общественные пространства в Белгороде. Речь о набережной реки Северский Донец с благоустройством прилегающей территории Центрального пляжа, от улицы Костюкова до Пикник-парка, проездах по Корочанской.
Согласно данным первой закупки, будет проводиться пятый этап работ. На это потратят 174 млн 469 тыс. 999 рублей. Заявки подаются до 13 июля, а подрядчика определят 17 июля. Выполнить работы необходимо до 31 марта 2024 года.
От исполнителя требуется отремонтировать дорожное покрытие, провести устройство водосборных сооружений, организовать наружное освещение, обустроить тротуары и велодорожки, озеленить территорию.
Что касается второй закупки на 72 млн рублей, завершить работы нужно до 28 февраля следующего года. Подрядчик должен установить фонтан, различные МАФЫ, спортивное оборудование, провести устройство канализации, наружного водоснабжения.
Заявки также подаются до 13 июля. Подрядчика определят спустя четыре дня.