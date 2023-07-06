На реконструкцию набережной Северского Донца в Белгороде потратят ещё 246 млн рублей

Согласно данным первой закупки, будет проводиться пятый этап работ. На это потратят 174 млн 469 тыс. 999 рублей. Заявки подаются до 13 июля, а подрядчика определят 17 июля. Выполнить работы необходимо до 31 марта 2024 года.