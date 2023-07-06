На прямую линию белгородского губернатора Гладкова поступило 940 вопросов

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
5 июля состоялся большой прямой эфир губернатора Вячеслава Гладкова на ТВ. Вопросы и обращения жителей региона начали собирать ещё на прошлой неделе.
В итоге поступило 940 вопросов. Глава региона отметил, что не ожидал такого количества обращений.
«Почему? Потому что каждый день прямые эфиры провожу я, главы городов, округов, районов, министры, заместители губернатора. Кажется, что мы стараемся ответить или казалось, что стараемся ответить на все вопросы, которые поступают», — заявил губернатор.
На те вопросы, которые не вышли в эфир, ответить постараются в течение недели, заверил Вячеслав Гладков.
Накануне губернатор во время прямой линии затронул темы восстановления домов после обстрелов, кадровых решений, самообороны, работы образовательных учреждений и обеспечения безопасности в них.