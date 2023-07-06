Мужчину тяжело ранило в результате обстрела Новопетровки в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В результате обстрела Новопетровки 6 июля пострадал мужчина. Он находится в тяжёлом состоянии. У пострадавшего — проникающее осколочное ранение брюшной полости. Мужчину везут в больницу.
В селе тем временем продолжается подомовой обход.
ВСУ интенсивно обстреливают Валуйский горокруг. Накануне под огонь попала столица муниципалитета. Пострадала женщина, её ранило в спину. Разрушения после обстрела в Валуйках выявили в 33 частных домах, повреждено 11 машин.
В тот же день попало под огонь Карабаново. Пострадали четыре частных дома, фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры.
Помимо этого, под обстрелы 5 июля также попали Новопетровка и Вериговка.