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Мужчину тяжело ранило в результате обстрела Новопетровки в Белгородской области

6 июля 2023, 11:31
Фото: 1MI
У пострадавшего — проникающее осколочное ранение брюшной полости. Село в Валуйском горокруге попало под обстрел 6 июля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В результате обстрела Новопетровки 6 июля пострадал мужчина. Он находится в тяжёлом состоянии. У пострадавшего — проникающее осколочное ранение брюшной полости. Мужчину везут в больницу.

В селе тем временем продолжается подомовой обход.

ВСУ интенсивно обстреливают Валуйский горокруг. Накануне под огонь попала столица муниципалитета. Пострадала женщина, её ранило в спину. Разрушения после обстрела в Валуйках выявили в 33 частных домах, повреждено 11 машин.

В тот же день попало под огонь Карабаново. Пострадали четыре частных дома, фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры.

Помимо этого, под обстрелы 5 июля также попали Новопетровка и Вериговка.

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