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Молодой орловец погиб во время попытки прорыва диверсантов в Белгородской области

6 июля 2023, 14:36
Фото: 1MI
Молодой человек получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом снаряда, пишет «Орелtimes» со ссылкой на местную организацию ветеранов погранвойск.
Сюжет
СВО

24-летний орловец Сергей Кожухов погиб в Белгородской области при попытке прорыва диверсантов на территорию региона. Случилась трагедия 7 июня. В это время военнослужащий находился на границе России и Украины, рассказали в Орловской организации ветеранов погранвойск.

Молодой военнослужащий отражал атаку противника. Однако он получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом снаряда. Похоронили парня в Новодеревеньковском районе Орловской области, пишет издание.

Также сообщается о смерти ещё двоих орловских военнослужащих в зоне СВО. Среди них 30-летний Александр Строганов. Он скончался 14 мая от тяжёлого ранения. В список попал и 30-летний Руслан Камалов. Он погиб 3 мая.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Орловская область#СВО#Происшествия#Погиб#Военнослужащие#Спецоперация
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