Молодой орловец погиб во время попытки прорыва диверсантов в Белгородской области

Также сообщается о смерти ещё двоих орловских военнослужащих в зоне СВО. Среди них 30-летний Александр Строганов. Он скончался 14 мая от тяжёлого ранения. В список попал и 30-летний Руслан Камалов. Он погиб 3 мая.