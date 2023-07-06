Молодой орловец погиб во время попытки прорыва диверсантов в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
24-летний орловец Сергей Кожухов погиб в Белгородской области при попытке прорыва диверсантов на территорию региона. Случилась трагедия 7 июня. В это время военнослужащий находился на границе России и Украины, рассказали в Орловской организации ветеранов погранвойск.
Молодой военнослужащий отражал атаку противника. Однако он получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом снаряда. Похоронили парня в Новодеревеньковском районе Орловской области, пишет издание.
Также сообщается о смерти ещё двоих орловских военнослужащих в зоне СВО. Среди них 30-летний Александр Строганов. Он скончался 14 мая от тяжёлого ранения. В список попал и 30-летний Руслан Камалов. Он погиб 3 мая.