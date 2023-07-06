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Металлоинвест запустил промышленный туризм на Лебединском ГОКе

6 июля 2023, 12:49
Фото: Александр Белашов
«Металлоинвест» запустила программу промышленного туризма на Лебединском горно-обогатительном комбинате. Менее чем за два года Компания открыла для туристов все три свои производственные площадки, расположенные в городах Губкин, Железногорск и Старый Оскол.
Сюжет
Туризм

Это один из уникальных примеров столь масштабного внедрения промышленного туризма в современных условиях.

«Сегодня, открывая жемчужину отрасли — Лебединский ГОК — для гостей, мы замыкаем цепочку промышленного туризма на всех предприятиях Металлоинвеста, — прокомментировала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Каждому жителю нашей страны, особенно молодым людям будет интересно побывать здесь, чтобы понять истинный масштаб уникального производства. Благодаря промышленному туризму Лебединский ГОК станет новой точкой притяжения, а город Губкин и Белгородская область получат новый импульс для динамичного развития».

Фото: Александр Белашов /

«То, что мы видим на Лебединском ГОКе, действительно окрыляет, — отметил заместитель губернатора Белгородской области — министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. — Профориентация одна из важнейших целей системы образования. И открытие промышленного туризма — логическая точка в важном непрерывном процессе воспитания профессионала и патриота своей области и страны».

«Металлургия всегда была базовой отраслью России. Горняки и металлурги обеспечивают условия для роста экономики нашей страны. Мы с гордостью продемонстрируем самый большой карьер в мире, наши установки прямого восстановления железа. Это то, куда движется сегодня отрасль и то, что является дорогой к „зелёной“ металлургии будущего», — сказал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков.

На сегодняшний день на ЛГОКе действует два туристических маршрута, рассчитанных на детей от семи лет и взрослых. Они включают в себя посещение выставочно-профориентационного центра «Магниториум» Губкинского филиала НИТУ МИСИС, смотровой площадки карьера, а также двух основных производственных подразделений комбината — обогатительной фабрики и завода горячебрикетированного железа.

Гостям предприятия подробно расскажут об истории освоения и развития лебединского месторождения, передовых технологиях и уникальном оборудовании, основных этапах производства железорудной продукции.

Перед посещением предприятия экскурсанты проходят инструктаж по охране труда, обеспечиваются спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.

Также для гостей предусмотрены обед в горняцкой столовой, свободное время для фотосессии и возможность приобрести памятные сувениры.

Металлоинвест запустил первый туристический проект осенью 2021 года на Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А. В. Варичева в Курской области. В феврале свои двери открыл ОЭМК в Старом Осколе.

Сегодня на предприятиях Металлоинвеста уже побывало более 4,5 тыс. человек.

Проект продолжает активное развитие. Прорабатываются вопросы создания маршрута выходного дня, который объединит в себе посещение трёх комбинатов, а также включение предприятий в межрегиональные туристические маршруты: Старый Оскол — Курск и Курск — Белгород.

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#Кристина Семенчук#Металлоинвест#Туризм#Промышленность#Город#Белгородская область
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