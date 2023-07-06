Металлоинвест запустил промышленный туризм на Лебединском ГОКе

«Металлургия всегда была базовой отраслью России. Горняки и металлурги обеспечивают условия для роста экономики нашей страны. Мы с гордостью продемонстрируем самый большой карьер в мире, наши установки прямого восстановления железа. Это то, куда движется сегодня отрасль и то, что является дорогой к „зелёной“ металлургии будущего», — сказал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков.