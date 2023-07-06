Корпорация МСП обратилась к Минюсту с предложением снизить штрафы для микробизнеса

Как указывается в письме, объем исполнительских сборов для микробизнеса за период с 2019 по 2022 годы значительно превышает общий размер задолженности: сумма неоплаченных долгов составляет 141 миллион рублей, в то время как сборы составили 1,38 миллиарда рублей. Распространение предложенной меры только на микропредприятия, включенные в реестр МСП, обусловлено тем, что их доля составляет 91,3% от общего числа юридических лиц в стране и 99,3% в структуре малого и среднего предпринимательства, как указано в письме.