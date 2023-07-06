Корпорация МСП обратилась к Минюсту с предложением снизить штрафы для микробизнеса

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Предложение состоит в уменьшении штрафов в 10 раз: до 5000 рублей — для требований неимущественного характера и до 1000 рублей — по денежным искам.
Для этого КМСП подготовила поправки к статье 112 закона «Об исполнительном производстве». Генеральный директор КМСП Александр Исаевич направил письмо с законопроектом министру юстиции Константину Чуйченко, пишет rostovgazeta.ru. Представитель Минюста сообщил, что обращение поступило 3 июля и находится на рассмотрении. Инициатива основана на анализе информации от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и направлена на снижение административного давления на малый бизнес, что было поручено президентом России Владимиром Путиным.
В письме представители КМСП отметили, что текущая норма не учитывает финансовое положение организации и ее доходы, пишут «Ведомости». В соответствии со смыслом закона сбор является штрафной санкцией, и, согласно решениям Конституционного суда, он должен быть соразмерным. Поэтому КМСП предлагает уменьшить размер сбора и сделать его одинаковым для микропредприятий и индивидуальных предпринимателей (ИП).
Как указывается в письме, объем исполнительских сборов для микробизнеса за период с 2019 по 2022 годы значительно превышает общий размер задолженности: сумма неоплаченных долгов составляет 141 миллион рублей, в то время как сборы составили 1,38 миллиарда рублей. Распространение предложенной меры только на микропредприятия, включенные в реестр МСП, обусловлено тем, что их доля составляет 91,3% от общего числа юридических лиц в стране и 99,3% в структуре малого и среднего предпринимательства, как указано в письме.
Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева считает, что исполнительский сбор является фактически штрафом, поэтому его размер должен быть пропорционален последствиям нарушения. Например, если документ на сумму 500 рублей не был добровольно исполнен должником, то взимание исполнительского сбора в размере 10 000 рублей трудно счесть разумным и соответствующим.
Председатель «Опоры России» Александр Калинин отметил, что малые и средние предприятия уже сейчас испытывают недостаток оборотных средств, и их финансовое положение ухудшается из-за задержек во взаиморасчетах по контрактам и государственным закупкам.