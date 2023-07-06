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Компания «Белзнак» погасила долг в 8,7 млн рублей

6 июля 2023, 10:31
Фото: 1MI
Компания по строительству автомобильных дорог и автомагистралей оплатила 8 млн 707 тыс. рублей долга. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение о взыскании средств с должника — ООО «Белзнак». Не желая серьёзных последствий, взыскания исполнительского сбора, компания погасила долг в полном объёме. Размер задолженности составил 8 млн 707 тыс. рублей. Денежные средства перечислены взыскателю.

ООО «Белзнак» зарегистрировано в посёлке Пролетарском Ракитянского района. Генеральный директор и бенефициар — Дмитрий Кабалин.

Ранее сообщалось, что компания «Рови Факторинг Плюс» хотела взыскать с «Белзнака» 34 млн рублей долга. Но затем стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения.

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#Таисия Некрасова#Долг#Белзнак#Экономика#Белгородский бизнес#Белгородская область#Москва#Ракитянский район
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