Компания «Белзнак» погасила долг в 8,7 млн рублей

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение о взыскании средств с должника — ООО «Белзнак». Не желая серьёзных последствий, взыскания исполнительского сбора, компания погасила долг в полном объёме. Размер задолженности составил 8 млн 707 тыс. рублей. Денежные средства перечислены взыскателю.
ООО «Белзнак» зарегистрировано в посёлке Пролетарском Ракитянского района. Генеральный директор и бенефициар — Дмитрий Кабалин.
Ранее сообщалось, что компания «Рови Факторинг Плюс» хотела взыскать с «Белзнака» 34 млн рублей долга. Но затем стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения.