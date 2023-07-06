Карту неработающих приграничных школ обнародуют в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Завершаем согласование с родительскими комитетами, с учителями, директорами школ и заведующими детских садов. Постараемся с 1 по 5 августа этот список опубликовать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона пообещал, что власти обнародуют не только список школ, которые находятся в 20-километровой зоне около границы и не откроются в Белгородской области в новом учебном году, но и расскажут о формате работы других школ и детских садов на территории приграничных муниципалитетов.
Напомним, окна детских садов и школ в Белгородской области решено обклеить бронеплёнкой, чтобы в случае попадания в здание снаряда или осколка разбившееся стекло не повредило людей внутри помещений и имущество. В 20-километровой зоне от границы образовательные учреждения в новом учебном году останутся закрытыми.