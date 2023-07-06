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Карту неработающих приграничных школ обнародуют в Белгородской области

6 июля 2023, 16:32
Фото: Midjourney
6 июля в ходе прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в регионе завершают подготовку карты школ, которые не откроются в новом учебном году в 20-километровой зоне от границы.
Сюжет
Школы
Завершаем согласование с родительскими комитетами, с учителями, директорами школ и заведующими детских садов. Постараемся с 1 по 5 августа этот список опубликовать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона пообещал, что власти обнародуют не только список школ, которые находятся в 20-километровой зоне около границы и не откроются в Белгородской области в новом учебном году, но и расскажут о формате работы других школ и детских садов на территории приграничных муниципалитетов.

Напомним, окна детских садов и школ в Белгородской области решено обклеить бронеплёнкой, чтобы в случае попадания в здание снаряда или осколка разбившееся стекло не повредило людей внутри помещений и имущество. В 20-километровой зоне от границы образовательные учреждения в новом учебном году останутся закрытыми.

Стало известно, какие белгородские школы не откроют в сентябре
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Школы#Образование#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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