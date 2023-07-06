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Камеры в Белгороде научились определять непристёгнутые ремни у водителей

6 июля 2023, 07:54
Фото: 1MI
Белгородцы получают штрафы из-за ремней и разговоров по телефону. Внимание на ситуацию обратил «Фонарь».
Сюжет
Штраф

В Белгороде камеры научились определять, пристёгнуты ли водители и не разговаривают ли по телефону во время движения. Первые штрафы горожане уже успели получить.

Ранее сообщалось, что штрафы за неоплаченную парковку принесли бюджету Белгорода 141 млн рублей. В 2022 году сумма составила 182,5 млн рублей. Заработанные деньги мэр Валентин Демидов предложил направить на «дорожные» цели.

Также ранее белгородцы просили списать с водителей штрафы. Автомобилисты вывозили людей из-под обстрелов в Шебекинском округе, превышали скорость. Власти тогда пообещали разобраться в ситуации.

Фото: vk.com/speedcam31
Штрафы за неоплаченную парковку принесли бюджету Белгорода 141 млн рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Город#Штраф#Водители#Водитель#Камеры#Ремень#Телефон#Новости Белгорода
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