Камеры в Белгороде научились определять непристёгнутые ремни у водителей

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В Белгороде камеры научились определять, пристёгнуты ли водители и не разговаривают ли по телефону во время движения. Первые штрафы горожане уже успели получить.
Ранее сообщалось, что штрафы за неоплаченную парковку принесли бюджету Белгорода 141 млн рублей. В 2022 году сумма составила 182,5 млн рублей. Заработанные деньги мэр Валентин Демидов предложил направить на «дорожные» цели.
Также ранее белгородцы просили списать с водителей штрафы. Автомобилисты вывозили людей из-под обстрелов в Шебекинском округе, превышали скорость. Власти тогда пообещали разобраться в ситуации.