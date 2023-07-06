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Евро больше 100, а доллар 93: курс рубля ослабляется

6 июля 2023, 08:15
Фото: Midjourney
Сгенерировано нейросетью Midjourney

Глава ЦБ Набиуллина объяснила ослабление рубля динамикой внешней торговли

Соответствующая информация опубликована на сайте Мосбиржи.

Рубль ослабляется по отношению к евро и доллару. Согласно данным Мосбиржи, европейская валюта на момент написания заметки торговалась по 101,7 рубля, а американская — по 93,6 рубля.

Добавим, что по такой цене евро торгуется впервые с конца марта 2022 года.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила ослабление рубля влиянием динамики внешней торговли, добавили в РИА «Новости». Несмотря на ситуацию на бирже, Банк России считает эффективной существующую денежно-кредитную политику.

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#Наталья Корявых#Россия#Курс доллара#Курс рубля#Экономика#Цб#Курс евро#Мосбиржа#Эльвира набиуллина
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