Евро больше 100, а доллар 93: курс рубля ослабляется

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Рубль ослабляется по отношению к евро и доллару. Согласно данным Мосбиржи, европейская валюта на момент написания заметки торговалась по 101,7 рубля, а американская — по 93,6 рубля.
Добавим, что по такой цене евро торгуется впервые с конца марта 2022 года.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила ослабление рубля влиянием динамики внешней торговли, добавили в РИА «Новости». Несмотря на ситуацию на бирже, Банк России считает эффективной существующую денежно-кредитную политику.