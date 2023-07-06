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Депутаты внесли изменения в организацию работы такси в Белгородской области

6 июля 2023, 14:32
Фото: 1MI
Изменения определили полномочия правительства области в части организации перевозок легковых такси. Также была утверждена цветовая гамма машин такси.
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Облдума

Уполномоченный орган Белгородской области будет предоставлять разрешения, приостанавливать и аннулировать деятельность такси. Также будет вестись региональный реестр перевозчиков легковых такси. Кроме того, был установлен период осуществления деятельности перевозок легковым такси — пять лет.

Помимо этого, депутаты утвердили цветовую гамму кузова легковых такси — она осталась прежней: жёлтый, белый, синий, серый. Машина должна быть окрашена в один из этих цветов.

Закон области привели в соответствие с Федеральным законом.

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#Такси#Облдума#Белгородская облдума#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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