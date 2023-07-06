Депутаты внесли изменения в организацию работы такси в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Уполномоченный орган Белгородской области будет предоставлять разрешения, приостанавливать и аннулировать деятельность такси. Также будет вестись региональный реестр перевозчиков легковых такси. Кроме того, был установлен период осуществления деятельности перевозок легковым такси — пять лет.
Помимо этого, депутаты утвердили цветовую гамму кузова легковых такси — она осталась прежней: жёлтый, белый, синий, серый. Машина должна быть окрашена в один из этих цветов.
Закон области привели в соответствие с Федеральным законом.