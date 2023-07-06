Депутаты внесли изменения в организацию работы такси в Белгородской области

Уполномоченный орган Белгородской области будет предоставлять разрешения, приостанавливать и аннулировать деятельность такси. Также будет вестись региональный реестр перевозчиков легковых такси. Кроме того, был установлен период осуществления деятельности перевозок легковым такси — пять лет.