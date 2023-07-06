Депутаты направят заложенные на исполнение наказов деньги белгородскому приграничью

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
По словам председателя регионального парламента Юрия Клепикова, исполнять наказы в приграничье сейчас невозможно.
Стоит учитывать, что сегодня Белгородская область живёт в особых условиях, вызванных регулярными обстрелами со стороны Украины. Обстановка в настоящий момент не позволяет реализовывать данный закон в равной мере на территории области, поскольку ежедневно разрушаются и уничтожаются объекты социальной, коммунальной, промышленной инфраструктуры, а также жильё. Отселение жителей из приграничья делает невозможным реализацию наказов на этих территориях.
Юрий Клепиков
Депутаты всех думских фракций предложили средства, заложенные на предоставление субсидий местным бюджетам в сумме 100 млн рублей, направить на помощь пострадавшему приграничью. Также было принято решение приостановить действие закона о наказах до конца 2023 года.