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Депутаты направят заложенные на исполнение наказов деньги белгородскому приграничью

6 июля 2023, 13:11
Фото: 1MI
Во время заседания облдумы депутаты приняли решение действие закона «О наказах избирателей кандидатам в депутаты Белгородской областной Думы» приостановить до конца года.
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Облдума

По словам председателя регионального парламента Юрия Клепикова, исполнять наказы в приграничье сейчас невозможно.

Стоит учитывать, что сегодня Белгородская область живёт в особых условиях, вызванных регулярными обстрелами со стороны Украины. Обстановка в настоящий момент не позволяет реализовывать данный закон в равной мере на территории области, поскольку ежедневно разрушаются и уничтожаются объекты социальной, коммунальной, промышленной инфраструктуры, а также жильё. Отселение жителей из приграничья делает невозможным реализацию наказов на этих территориях.
Юрий Клепиков

Депутаты всех думских фракций предложили средства, заложенные на предоставление субсидий местным бюджетам в сумме 100 млн рублей, направить на помощь пострадавшему приграничью. Также было принято решение приостановить действие закона о наказах до конца 2023 года.

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#Облдума#Наказы#Приграничье#Экономика#Белгородская область#Юрий клепиков#Алина Харина
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