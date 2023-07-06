«Чешуйка» и денга: что нашли при раскопках на месте Белого квартала в Белгороде

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
На месте будущего Белого квартала в Белгороде проводятся раскопки. Археологи уже сообщают об обнаруженных уникальных вещах.
Первая находка — проволочная монета, или «чешуйка», «чешуя». Её чеканка осуществлялась с конца XIV века до начала XVIII века.
На раскопках обнаружены одни из самых массовых видов монет времён правления императрицы Анны Иоанновны — медная денга. Найденные монеты отчеканены в 1731, 1738, 1746 и 1749 годах.
Также археологи обнаружили медную монету 1896 года, её номинал — 1 копейка. Среди находок есть и цинковая монета номиналом 10 пфеннигов. Отчеканена она в 1917 году в Берлине.
Исторические находки передадут в Белгородский областной краеведческий музей сразу после завершения раскопок.
Ранее стало известно, что в Белгороде при раскопках археологи обнаружили четыре погребения бронзового века. Объект культурного наследия «Белгород-1, грунтовый могильник» попал в зону строительства микрорайона Жемчужина.