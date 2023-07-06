Буцаев: 5 объектов обработки ТКО на 2,1 млрд рублей ввели в эксплуатацию в этом году

Согласно информации от генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в 2023 году было введено в эксплуатацию пять объектов обращения с ТКО в Иркутской, Калининградской, Новгородской, Тульской областях и Пермском крае, общая стоимость — 2,153 млрд рублей, пишет 56orb.ru. За 4,5 года реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в эксплуатацию были введены 222 объекта обращения с ТКО, включая 127 объектов обработки, 52 объекта утилизации, 12 современных объектов размещения и 31 комплексный объект. В результате ввода этих объектов было создано 19,23 млн тонн мощностей по обработке, 5,34 млн тонн по утилизации и 2,79 млн тонн по размещению.