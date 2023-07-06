Буцаев: 5 объектов обработки ТКО на 2,1 млрд рублей ввели в эксплуатацию в этом году

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Согласно информации от генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в 2023 году было введено в эксплуатацию пять объектов обращения с ТКО в Иркутской, Калининградской, Новгородской, Тульской областях и Пермском крае, общая стоимость — 2,153 млрд рублей, пишет 56orb.ru. За 4,5 года реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в эксплуатацию были введены 222 объекта обращения с ТКО, включая 127 объектов обработки, 52 объекта утилизации, 12 современных объектов размещения и 31 комплексный объект. В результате ввода этих объектов было создано 19,23 млн тонн мощностей по обработке, 5,34 млн тонн по утилизации и 2,79 млн тонн по размещению.
Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов отметил, что в абсолютных значениях план реализации федерального проекта по вводу мощностей по обращению с ТКО по обработке выполнен на 98,7%, по утилизации — на 88,3%, по размещению — на 69,1%, это данные за первое полугодие 2023 года.
Общие затраты на создание объектов в России с начала реформы в 2019 году до июня 2023 года составили 110 млрд рублей, включая инвестиции, вложенные до 2023 года, — более 107 млрд рублей. Дополнительно 2,1 млрд рублей потрачено в первом полугодии 2023 года, при этом около 99% средств предоставлено частными инвесторами, а только 0,6% — государственным бюджетом.
По информации от субъектов Российской Федерации, до конца 2023 года на создание перспективных объектов может быть направлено не менее 30 млрд рублей в общей сложности. Ожидается, что основной объем средств будет вложен частными инвесторами.