Бросившему гранату в центре Валуек мужчине продлили заключение под стражей

Срок заключения под стражей жителю Валуек, взорвавшему в городе гранату, продлили. 4 мая мужчина бросил её во время ссоры со своим знакомым. Уже 7 мая фигуранта дела заключили под стражу на два месяца. Ему грозит длительный срок заключения.