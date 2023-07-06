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Бросившему гранату в центре Валуек мужчине продлили заключение под стражей

6 июля 2023, 12:43
Фото: 1MI
Жителю Белгородской области грозит длительный срок лишения свободы. Подробности сообщает Валуйский райононый суд.

Срок заключения под стражей жителю Валуек, взорвавшему в городе гранату, продлили. 4 мая мужчина бросил её во время ссоры со своим знакомым. Уже 7 мая фигуранта дела заключили под стражу на два месяца. Ему грозит длительный срок заключения.

Как сообщалось ранее, жителя региона обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — незаконное приобретение, хранение взрывных устройств, ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство).

Задержали обвиняемого 5 мая. Когда он бросил гранату, прогремел взрыв. Незначительные разрушения зафиксировали в находящихся рядом домах. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Стали известны подробности истории со взрывом гранаты в центре Валуек
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#Белгородская область#Валуйский горокруг#Валуйки#Уголовное дело#Происшествия#Граната#Взрыв#Наталья Корявых#Заключение под стражу
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