Бросившему гранату в центре Валуек мужчине продлили заключение под стражей

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Срок заключения под стражей жителю Валуек, взорвавшему в городе гранату, продлили. 4 мая мужчина бросил её во время ссоры со своим знакомым. Уже 7 мая фигуранта дела заключили под стражу на два месяца. Ему грозит длительный срок заключения.
Как сообщалось ранее, жителя региона обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — незаконное приобретение, хранение взрывных устройств, ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство).
Задержали обвиняемого 5 мая. Когда он бросил гранату, прогремел взрыв. Незначительные разрушения зафиксировали в находящихся рядом домах. Среди мирных жителей никто не пострадал.