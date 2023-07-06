Белгородцев будут привлекать к ответственности за неисполнение решений оперштаба

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Во время заседания обастной думы руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов напомнил, что оперштаб был создан в приграничных регионах для обеспечения безопасности. В состав оперштаба входят представители Минобороны, силовых структур и органов власти.
Будлов предложил привлекать к административной ответственности за неисполнение решений оперштаба. До этого никакой ответственности за эти нарушения предусмотрено не было. Депутаты инициативу поддержали.
Напомним, что время заседания облдумы депутаты также приняли решение направить заложенные на исполнение наказов средства на помощью приграничью. Это порядка 100 млн рублей.