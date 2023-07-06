Белгородстат назвал средний размер зарплат в Белгородской области и Белгороде

Согласно опубликованным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Белгородской области в январе–апреле 2023 года составила 49 656 рублей. Сообщается, что она выросла на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Размер реальной зарплаты при этом вырос всего на 1,7%.