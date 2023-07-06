Белгородстат назвал средний размер зарплат в Белгородской области и Белгороде

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
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Updated Сегодня, 13:42
Белгородстат поделился информацией о реальной и номинальной начисленной зарплатах в областном центре и регионе.
Согласно опубликованным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Белгородской области в январе–апреле 2023 года составила 49 656 рублей. Сообщается, что она выросла на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Размер реальной зарплаты при этом вырос всего на 1,7%.
В Белгороде по состоянию на апрель средняя номинальная начисленная зарплата составила 59 917 рублей. По сравнению с мартом она снизилась на 0,7%. Однако сумма больше прошлогоднего апрельского показателя на 14,2%.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь–апрель в Белгороде составила 57 715 рублей и увеличилась на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Что до реальной зарплаты, в январе–апреле она выросла на 4,2%.
Наиболее прибыльными отраслями в Белгороде стали деятельность в области информации и связи, финансовая и страховая деятельность, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, охота и рыбоводство, научная деятельность, социальное обеспечение, обрабатывающие производства.