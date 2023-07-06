Белгородские депутаты Сергачёв, Павлова и Бондаренко досрочно сложили свои полномочия

Теперь уже бывший спикер облдумы Ольга Павлова написала заявление об отставке ещё в 2022 году. Вместе с ней покинули должности её заместители Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко, которых ранее исключили из «Единой России» за дискредитацию партии. Председателем законодательного органа региона стал Юрий Клепиков.