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Белгородские депутаты Сергачёв, Павлова и Бондаренко досрочно сложили свои полномочия

6 июля 2023, 08:11
Фото: 1MI
Решение было принято во время тридцать третьего заседания Белгородской областной думы седьмого созыва.

Как заявил спикер Юрий Клепиков, от Елены Бондаренко, Ольги Павловой и Валерия Сергачёва в думу поступили соответствующие письменные заявления.

На основании закона Белгородской области о статусе депутата нам необходимо принять постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий.
Юрий Клепиков

Теперь уже бывший спикер облдумы Ольга Павлова написала заявление об отставке ещё в 2022 году. Вместе с ней покинули должности её заместители Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко, которых ранее исключили из «Единой России» за дискредитацию партии. Председателем законодательного органа региона стал Юрий Клепиков.

Долгое время все трое оставались депутатами облдумы и даже иногда посещали её заседания.

Известно, что Валерий Сергачёв стал фигурантом дела о распространении экстремисткой литературы: речь идёт о книге «Евангелие от Елизаветы». Также вместе с Сергачёвым в материалах суда фигурировала и Ольга Павлова.

Ольга Павлова отказалась комментировать досрочный уход из белгородской облдумы
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