Белгородские депутаты Сергачёв, Павлова и Бондаренко досрочно сложили свои полномочия

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Как заявил спикер Юрий Клепиков, от Елены Бондаренко, Ольги Павловой и Валерия Сергачёва в думу поступили соответствующие письменные заявления.
На основании закона Белгородской области о статусе депутата нам необходимо принять постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий.
Юрий Клепиков
Теперь уже бывший спикер облдумы Ольга Павлова написала заявление об отставке ещё в 2022 году. Вместе с ней покинули должности её заместители Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко, которых ранее исключили из «Единой России» за дискредитацию партии. Председателем законодательного органа региона стал Юрий Клепиков.
Долгое время все трое оставались депутатами облдумы и даже иногда посещали её заседания.
Известно, что Валерий Сергачёв стал фигурантом дела о распространении экстремисткой литературы: речь идёт о книге «Евангелие от Елизаветы». Также вместе с Сергачёвым в материалах суда фигурировала и Ольга Павлова.