Белгород лидирует в Черноземье по числу продаваемых домов

Бел.Ру также изучило несколько объявлений о продаже домов в Белгороде. Из интересного — на улице Сургутская на продаже находится трёхэтажный коттедж площадью 431 кв. м. Его стоимость оценили в 41 млн рублей. Год постройки здания — 2011-й. В доме есть зимний сад, бассейн, хамам. Кроме того, в коттедже есть гостиная, зал, кабинет, спальни, гардеробная.