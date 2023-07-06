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Белгород лидирует в Черноземье по числу продаваемых домов

6 июля 2023, 12:12
Фото: 1MI
В июне было выставлено 895 предложений по продаже домов и восемь — по продаже таунхаусов. Наряду с этим, Белгород оказался в лидерах в Черноземье по числу таких предложений. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Согласно данным открытых источников, в Белгороде с начала 2023 года количество офферов по продаже домов снизилось до 895. В начале года на рынке недвижимости было представлено 1117 предложений, к марту их число сократилось до 1091, а к маю — до 947.

Бел.Ру также изучило несколько объявлений о продаже домов в Белгороде. Из интересного — на улице Сургутская на продаже находится трёхэтажный коттедж площадью 431 кв. м. Его стоимость оценили в 41 млн рублей. Год постройки здания — 2011-й. В доме есть зимний сад, бассейн, хамам. Кроме того, в коттедже есть гостиная, зал, кабинет, спальни, гардеробная.

Фото: Авито

Стоит отметить, что в июне Белгород обошёл города Черноземья по числу продаваемых домов. В Липецке в июне 2023 года количество предложений по продаже домов составило 386, в Курске — 267, в Тамбове — 270, в Воронеже — 718.

Резкое увеличение числа таких предложений наблюдалось в сентябре 2019 года. Тогда в Белгороде на продажу выставили 1012 домов. В Воронеже их было 720, Курске — 210, Липецке — 299, а Тамбове — 83. В мае 2021 года Воронеж сдвинул Белгород по числу предложений — 1203 и 1114 соответственно.

Число офферов по продаже таунхаусов в июне 2023 года в Белгороде составило восемь. В начале года в Белгороде было представлено 14 предложений по продаже таунхаусов, в марте и апреле — по 13, а в мае — 10.

По итогам июня Белгород занимает второе место в Черноземье по количеству предложений о продаже таунхаусов. На первом месте расположился Воронеж — 31 предложение. В Тамбове в июне представлено три таких предложения, в Курске — пять, в Липецке — шесть.

К примеру, сейчас в Белгороде на продаже выставлен трёхэтажный таунхаус на улице Шумилова. Площадь дома составляет 220 кв. м. В помещении оборудована кухня-столовая, комната с гардеробом, игровая. Стоимость таунхауса оценили в 16,5 млн рублей.

Фото: belgorod.cian
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