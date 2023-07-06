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Арнелла и Милорд: какие редкие имена белгородцы выбрали для новорождённых в июне

6 июля 2023, 14:44
Фото: 1MI

В ЗАГСе рассказали об оригинальных именах для новорождённых в Белгородской области

Стали известны редкие и популярные имена для малышей, рождённых в июне. Всего в области за первый летний месяц зарегистрировали 819 детей. Об этом рассказала глава областного управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.
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Дети

Жители региона продолжают давать редкие и необычные имена своим детям. Среди девочек в июне, например, зарегистрированы Арнелла, Гликерия, Лиана, Аглая, Стелла, Паула.

Для мальчиков также выбирали не менее оригинальные имена: Лука, Аристарх, Милорд, Эмиль, Савелий, Ростислав.

Самое популярное имя среди мальчиков — Михаил, а среди девочек — Мария.
Всего в июне этого года в Белгородской области зарегистрировано 819 детей. Как и прежде, среди новорождённых лидируют мальчики.

Ранее сообщалось, что сотрудники ЗАГСа среди архивов нашли единственное в Белгородской области и в России женское имя. Белгородку звали Олеодора, она родилась в далёком 1928 году.

В Белгородской области жила женщина с именем, которого не было больше нигде в России
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#Таисия Некрасова#Дети#Имена#Имена детей#Популярные имена для новорождённых#Загс#Общество#Белгородская область#Татьяна слюсаренко#Редкие имена
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