Арнелла и Милорд: какие редкие имена белгородцы выбрали для новорождённых в июне

В ЗАГСе рассказали об оригинальных именах для новорождённых в Белгородской области

Стали известны редкие и популярные имена для малышей, рождённых в июне. Всего в области за первый летний месяц зарегистрировали 819 детей. Об этом рассказала глава областного управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.