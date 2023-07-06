Арнелла и Милорд: какие редкие имена белгородцы выбрали для новорождённых в июне

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Жители региона продолжают давать редкие и необычные имена своим детям. Среди девочек в июне, например, зарегистрированы Арнелла, Гликерия, Лиана, Аглая, Стелла, Паула.
Для мальчиков также выбирали не менее оригинальные имена: Лука, Аристарх, Милорд, Эмиль, Савелий, Ростислав.
Самое популярное имя среди мальчиков — Михаил, а среди девочек — Мария.
Всего в июне этого года в Белгородской области зарегистрировано 819 детей. Как и прежде, среди новорождённых лидируют мальчики.
Ранее сообщалось, что сотрудники ЗАГСа среди архивов нашли единственное в Белгородской области и в России женское имя. Белгородку звали Олеодора, она родилась в далёком 1928 году.