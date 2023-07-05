Зловонные печень и кишки для собак из приюта под Белгородом убрали с улицы

Местные жители жаловались, что службы не отвечали на их обращения по поводу растаявшей гумпомощи. Хозяйка приюта рассказала, что своими силами гумпомощь загрузить во двор не удалось. Более того, женщина утверждала, что администрация решению проблемы не содействовала, а только предъявляла претензии.