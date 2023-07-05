Зловонные печень и кишки для собак из приюта под Белгородом убрали с улицы

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Updated Сегодня, 07:12
Замороженную печень и кишки возле приюта в селе Графовка в Шебекинском округе убрали.
Сегодня [4 июля — прим. ред.] в телеграм-канале Бел.Ру появилась информация о размещении продукции животного происхождения в больших объёмах без соблюдения условий её хранения, расположенной в селе Графовка Шебекинского городского округа. Приюту АНО «Ангел» для собак привезли 2 тонны гуманитарной помощи — замороженная печень и кишки. В настоящее время продукция убрана. Государственной ветеринарной службой произведена дезинфекция проезжей части улицы.
Юлия Щедрина, замгубернатора Белгородской области
На днях приюту АНО «Ангел» для собак привезли 2 тонны гуманитарной помощи. Сотрудники не смогли перенести продукцию во двор. Корма остались на дороге и начали таять, в связи с чем появился отвратительный запах.
Местные жители жаловались, что службы не отвечали на их обращения по поводу растаявшей гумпомощи. Хозяйка приюта рассказала, что своими силами гумпомощь загрузить во двор не удалось. Более того, женщина утверждала, что администрация решению проблемы не содействовала, а только предъявляла претензии.