Зачем белгородцам восстанавливают дома на фоне обстрелов?

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Несмотря на непрекращающиеся обстрелы Белгородской области, в регионе продолжают фиксировать повреждения от обстрелов и восстанавливать инфраструктуру. Во время прямого эфира у Вячеслава Гладкова узнали — есть ли смысл в том, чтобы вновь отстраивать и ремонтировать дома после обстрелов, если, вероятно, будут новые?
Губернатор ответил решительно и однозначно: смысл есть. От этого, в том числе, зависит и дальнейший ход СВО. Если забросить разрушения, ВСУ добьются своей цели.
Если мы не будем восстанавливать дома, наши враги добьются своих целей: вытеснить наши территории и испугать, чтобы мы бросили земли и дома, создать серую зону.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
При этом повторных попаданий, как правило, нет. Всего из порядка 3,5 тыс. повреждений было всего 30 повторных попаданий. В очереди на восстановление в регионе на сегодняшний день стоят 729 домов.