Зачем белгородцам восстанавливают дома на фоне обстрелов?

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы Белгородской области, в регионе продолжают фиксировать повреждения от обстрелов и восстанавливать инфраструктуру. Во время прямого эфира у Вячеслава Гладкова узнали — есть ли смысл в том, чтобы вновь отстраивать и ремонтировать дома после обстрелов, если, вероятно, будут новые?