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Published Сегодня, 16:39

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Зачем белгородцам восстанавливают дома на фоне обстрелов?

5 июля 2023, 16:39
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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Вячеслав Гладков объяснил оперативное восстановление домов на фоне обстрелов

На этот вопрос губернатор Белгородской области ответил во время прямой линии 5 июля. При этом количество повторных попаданий минимальное.
Сюжет
СВО

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы Белгородской области, в регионе продолжают фиксировать повреждения от обстрелов и восстанавливать инфраструктуру. Во время прямого эфира у Вячеслава Гладкова узнали — есть ли смысл в том, чтобы вновь отстраивать и ремонтировать дома после обстрелов, если, вероятно, будут новые?

Губернатор ответил решительно и однозначно: смысл есть. От этого, в том числе, зависит и дальнейший ход СВО. Если забросить разрушения, ВСУ добьются своей цели.

Если мы не будем восстанавливать дома, наши враги добьются своих целей: вытеснить наши территории и испугать, чтобы мы бросили земли и дома, создать серую зону.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

При этом повторных попаданий, как правило, нет. Всего из порядка 3,5 тыс. повреждений было всего 30 повторных попаданий. В очереди на восстановление в регионе на сегодняшний день стоят 729 домов.

В Белгородской области после обстрелов ВСУ разрушено и повреждено 1755 домов
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#СВО
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