Специальные выплаты к школе к 1 сентября в 2023 году получат в Белгороде и малообеспеченные семьи — те, в которых среднедушевой доход составляет менее той суммы, которая зафиксирована как соответствующий показатель. Как правило, это прожиточный минимум по региону, причем на момент подачи заявления о назначении выплаты к школе. Стандартный размер единовременной выплаты к 1 сентября в такой ситуации — от 1 до 3 тысяч рублей на одного ребенка-школьника.