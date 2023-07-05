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Выплаты перед школой на детей в Белгороде

5 июля 2023, 13:40
Фото: Midjourney
Выплаты перед школой на детей в Белгороде
Выплаты к школе в Белгороде в 2023 году будут начисляться, однако получить их смогут только некоторые категории граждан. Кто именно получит выплаты к 1 сентября — разбираемся вместе.

Кому и какие выплаты положены в Белгороде к школе

По состоянию на 2023 год, на федеральном уровне социальную помощь к школе к 1 сентября для семей с детьми соответствующего возраста не предусмотрены. Та финансовая помощь, которую государство оказывало семьям в 2020 и в 2021 годах, носила единоразовый характер — выплаты к школе были начислены специальным указом президента. В 2022 году такие суммы к 1 сентября уже не начислялись.

Однако в Белгороде и в других регионах РФ оказываются различные меры поддержки семьям, в которых есть дети школьного возраста. В числе таких мер — выплаты к 1 сентября, но они положены только малообеспеченным и многодетным семьям. На финансовую помощь к школе к 1 сентября могут рассчитывать также родители, которые воспитывают детей в одиночку, и семьи, где есть дети школьного возраста с инвалидностью.

В Белгороде в 2023 году многодетные семьи смогут получить выплаты к 1 сентября в виде денежной суммы, компенсирующей расходы на покупку физкультурной, школьной формы. Такие суммы назначаются тем семьям, где дети в 2023 году 1 сентября пойдут в 1-й класс. Начисляемая денежная сумма — 2063 рубля.

Также многодетные семьи Белгорода в честь 1 сентября могут получить компенсационную выплату к школе для покрытия расходов на проезд ученика к месту обучения на любом виде городского транспорта, за исключением такси, по городу и внутри района. Многодетным семьям после 1 сентября компенсируется питание ребенка в школьной столовой. Стоит напомнить, что статус многодетной присваивается той семье, которая воспитывает трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Специальные выплаты к школе к 1 сентября в 2023 году получат в Белгороде и малообеспеченные семьи — те, в которых среднедушевой доход составляет менее той суммы, которая зафиксирована как соответствующий показатель. Как правило, это прожиточный минимум по региону, причем на момент подачи заявления о назначении выплаты к школе. Стандартный размер единовременной выплаты к 1 сентября в такой ситуации — от 1 до 3 тысяч рублей на одного ребенка-школьника.

Кому и какие выплаты положены в Белгороде к школеКому и какие выплаты положены в Белгороде к школе
Кому и какие выплаты положены в Белгороде к школе
Фото: 1MI

Как получить помощь к началу учебного года 2023/2024

Выплаты к школе в 2023 году, равно как и другие виды социальной помощи малообеспеченным и многодетным семьям, в Белгороде необходимо оформлять через органы социальной защиты к 1 сентября.

Для начала семье необходимо будет подтвердить свое право на льготы в виде выплат к 1 сентября, а именно — собрать соответствующие документы. Вместе с ними в соцзащиту подается и заявление о назначении финансовой помощи к школе, затем, после принятия решения, деньги перечисляются на счет заявителя. Как и прочие детские пособия, средства к началу учебного года приходят только на карты платежной системы «Мир».

#Белгород#Выплаты на детей#1 сентября#Школьники
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