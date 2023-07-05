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Валентин Демидов: внешний вид парка изменится кардинально

5 июля 2023, 11:26
Фото: Ирина Митрофанова / Bel.ru
реконструкция Центрального парка в Белгороде

В Белгороде рассказали о работах по реконструкции Центрального парка в 2023 году

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, как примерно будет выглядеть Центральный парк после реконструкции.

С июня Центральный парк Белгорода на реконструкции. Его поделили на четыре зоны; работы проводятся так, чтобы это не мешало людям передвигаться по городу через парк.

На первом этапе проводятся работы по прокладке водопровода, ливнёвок, инженерных сетей, освещения. В данный момент устанавливается канализационная система в 1-й и 2-й зонах, а также демонтируются твёрдые покрытия: дороги, подпорные стены. Другими словами, сейчас налаживается то, что будет обеспечивать функционирование новых объектов на территории парка. Под каждым из них положат фундамент. Эти работы планируют завершить до 1 декабря.

На данном этапе риск представляет только демонтаж колеса обозрения. Скорее всего, оно будет утилизировано и воссоздано заново, но в другом месте, с которого будет открываться обзор на весь город.

Установка освещения обойдётся примерно в 110 млн руб. Чтобы подсчитать и сократить расходы, подрядчик попросил Валентина Демидова согласовать архитектурное решение обустройства тротуаров. Существенно сэкономит деньги прокладка трёх из шести проектных «ниток» слаботочной канализации. Этого и так будет хватать с лихвой. На этой неделе пройдёт видеоконференция по мостовым развязкам с представителями авторского надзора из проектной компании «Неон». Если в некоторых из них не будет необходимости, это поможет сэкономить ещё 10-12 млн руб.

Возле парка с улицы Николая Островского скоро будет установлен баннер с максимально приближенной к конечному итогу визуализацией, чтобы люди имели представление об организации пространства.

После окончания работ внешний вид парка изменится кардинально. Зелёная зона сохранится максимально, её дополнят новыми деревьями и кустарниками.

Появится много активностей, экологических пространств, культурных, спортивных, детских, рекреативных, творческих зон — для всех категорий и возрастов горожан. Мы предполагаем, что полностью обустроим в этом году одну пешеходную зону, которая будет соединять улицы Мичурина и Николая Островского.
Валентин Демидов, мэр города Белгорода

На территории парка установят таблички с маршрутами, по которым можно будет перейти из одной части парка в другую, не упираясь в строительные работы.

Работы планируют закончить в 2024 году. Но в зависимости от лимита выделенных средств из муниципального бюджета будет ясно, завершится ли реконструкция парка в 2024 году или нужен будет ещё один этап.

По словам мэра, потраченные средства не будут превышать сметную стоимость.

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реконструкция центрального парка в Белгородереконструкция центрального парка в Белгороде
реконструкция центрального парка в Белгородереконструкция центрального парка в Белгороде
реконструкция центрального парка в Белгородереконструкция центрального парка в Белгороде
реконструкция центрального парка в Белгороде
Фото: Ирина Митрофанова / Bel.ru
В Центральном парке Белгорода высадят 381 дерево и почти 19 тысяч кустарников
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