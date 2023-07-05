Валентин Демидов: внешний вид парка изменится кардинально

Установка освещения обойдётся примерно в 110 млн руб. Чтобы подсчитать и сократить расходы, подрядчик попросил Валентина Демидова согласовать архитектурное решение обустройства тротуаров. Существенно сэкономит деньги прокладка трёх из шести проектных «ниток» слаботочной канализации. Этого и так будет хватать с лихвой. На этой неделе пройдёт видеоконференция по мостовым развязкам с представителями авторского надзора из проектной компании «Неон». Если в некоторых из них не будет необходимости, это поможет сэкономить ещё 10-12 млн руб.