В Старом Осколе открыли памятник строителям «дороги мужества»

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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На привокзальной площади Старого Оскола открыли памятник строителям «дороги мужества». Церемония состоялась в день 80-летия начала Курской битвы.
Протяжённость железной дороги Старый Оскол — Ржава составляет 95 км. Её построили в 1943 году всего за 32 дня — на месяц раньше предусмотренных сроков. Строители ж/д путей возвели 56 искусственных сооружений: десять мостов, два пункта водоснабжения и восемь остановочных площадок.
Благодаря строительству железной дороги расстояние доставки грузов до передовой сократили на 200 км. Это позволило обеспечивать войска всем необходимым.