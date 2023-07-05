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В Старом Осколе открыли памятник строителям «дороги мужества»

5 июля 2023, 09:46
Фото: Telegram-канал «Телеграмма РЖД»
Открытие памятника состоялось в день 80-летия начала Курской битвы, сообщили в региональном минтрансе.

На привокзальной площади Старого Оскола открыли памятник строителям «дороги мужества». Церемония состоялась в день 80-летия начала Курской битвы.

Протяжённость железной дороги Старый Оскол — Ржава составляет 95 км. Её построили в 1943 году всего за 32 дня — на месяц раньше предусмотренных сроков. Строители ж/д путей возвели 56 искусственных сооружений: десять мостов, два пункта водоснабжения и восемь остановочных площадок.

Благодаря строительству железной дороги расстояние доставки грузов до передовой сократили на 200 км. Это позволило обеспечивать войска всем необходимым.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Памятник#Город#Привокзальная площадь#Железная дорога#Открытие#Курская битва#Дорога мужества#Новости Старого Оскола
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