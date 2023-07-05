В Старом Осколе открыли памятник строителям «дороги мужества»

Протяжённость железной дороги Старый Оскол — Ржава составляет 95 км. Её построили в 1943 году всего за 32 дня — на месяц раньше предусмотренных сроков. Строители ж/д путей возвели 56 искусственных сооружений: десять мостов, два пункта водоснабжения и восемь остановочных площадок.