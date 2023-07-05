В Белгородской области ищут пропавшего 82-летнего мужчину

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Пропал 82-летний Евгений Абраменко. Местом исчезновения мужчины в ориентировке указано: посёлок Ивня Белгородской области — город Волгоград. С 4 июля его местонахождение неизвестно.
Рост мужчины — 178 см, телосложение худощавое. У него короткие седые волосы. Одет был в светло-коричневый пиджак, серую рубашку в клетку, чёрные брюки и чёрные туфли. С собой у него зелёный рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Ранее сообщалось, что в посёлке Северный Белгородского района пропал 47-летний мужчина. Его местонахождение неизвестно с 5 июня.