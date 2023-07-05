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В Белгородской области ищут пропавшего 82-летнего мужчину

5 июля 2023, 12:12
Фото: 1MI
С 4 июля его местонахождение неизвестно. Информацию о пропавшем разместил в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт».

Пропал 82-летний Евгений Абраменко. Местом исчезновения мужчины в ориентировке указано: посёлок Ивня Белгородской области — город Волгоград. С 4 июля его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины — 178 см, телосложение худощавое. У него короткие седые волосы. Одет был в светло-коричневый пиджак, серую рубашку в клетку, чёрные брюки и чёрные туфли. С собой у него зелёный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Ранее сообщалось, что в посёлке Северный Белгородского района пропал 47-летний мужчина. Его местонахождение неизвестно с 5 июня.

Фото: Соцсети поискового отряда «ЛизаАлерт»
В белгородском посёлке 5 июня пропал 47-летний мужчина
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#Лиза Алерт#Пропал человек#Пропал мужчина#Происшествия#Белгородская область#Ивня#Таисия Некрасова#Волгоград
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