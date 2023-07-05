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В Белгороде могут раздать 20 тысяч порций солдатской каши в День города

5 июля 2023, 07:44
Фото: 1MI

В Белгороде объявили закупку на раздачу солдатской каши в День города

Исполнитель должен приготовить и раздать солдатскую кашу для 20 тыс. человек. На эти цели готовы потратить 2,9 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Мэрия Белгорода объявила закупку на раздачу 20 тыс. порций солдатской каши во время празднования Дня города 5 августа. Каждая порция должна весить не менее 250 граммов. Начальная цена контракта составила 2 млн 865 тыс. рублей.

Согласно контракту, для каши должны закупить 1400 кг пшена, 96 кг соли, 600 кг сала, 400 кг репчатого лука, 200 литров растительного масла, по 1000 кг говяжьей тушёнки и ржаного хлеба. Также в закупку входят одноразовая посуда, скатерти, фартуки, аренда полевых кухонь.

Финансирование на кашу планируется из городского бюджета. Заявки подаются до 20 июля. Исполнителя определят 25 июля.

Однако будет ли раздача полевой каши 5 августа, пока точно не известно. О формате празднования Дня города в этом году официально ничего не сообщали. Однако массовые мероприятия в честь годовщины Прохоровского сражения 12 июля уже отменили.

В День Победы в Белгороде планируют раздать 20 тыс. порций солдатской каши
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#День города#Город#Солдатская каша#Раздача#Полевая кухня#5 августа#Мэрия#Новости Белгорода#Госзакупки
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