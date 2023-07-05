Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Изображение материала

В Белгороде эвакуировали людей из нескольких торговых центров

5 июля 2023, 07:34
Фото: 1MI
По данным Бел.Ру, анонимные звонки поступили в «Маяк», ТЦ «Рио», «Меркурий», «Сити Молл».

По данным Бел.Ру, 5 июля анонимные звонки поступили в торговые центры «Рио», «Меркурий», «Сити Молл» и «Маяк». В Сети появились кадры эвакуации людей из универмага «Маяк».

Фото: Telegram-канал "Блэтгород"

Редакция обратилась за комментарием в региональное управление МЧС и УМВД. В ведомствах заявили, что информации о причинах эвакуации у них нет.

Напомним, что в районах Белгородской области проводят учения на случай ЧС. 5 июля командно-штабные учения проводят в Валуйках. 19 мая тренировки по линии гражданской обороны для органов власти прошли в Ракитянском районе. Мероприятие плановое, местных жителей к нему не привлекают.

В Шебекино отработка действий на случай ЧС прошла в конце марта. 18 апреля учения прошли в областном центре.

Читайте также:
Тревожные чемоданчики и эвакуация: очередными фейками пугают белгородцевБелгородцев запугивают очередными фейками об эвакуацииВласти Шебекино ответили на обвинения в платной эвакуации детей
#Алина Харина#Эвакуация#Эвакуация людей#Маяк#Город#Белгород#Эксклюзив
Подпишитесь
Число пострадавших от обстрела домов и авто в Валуйках увеличилось
Сегодня, 09:30
Зловонные печень и кишки для собак из приюта под Белгородом убрали с улицы
Сегодня, 07:08
Фирма из Адыгеи просит признать белгородскую компанию банкротом: арбитраж июня
Сегодня, 09:53
При обстреле Валуек в Белгородской области пострадала женщина
Сегодня, 05:54
В Белгороде могут раздать 20 тысяч порций солдатской каши в День города
Сегодня, 07:44