В Белгороде эвакуировали людей из нескольких торговых центров

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
По данным Бел.Ру, 5 июля анонимные звонки поступили в торговые центры «Рио», «Меркурий», «Сити Молл» и «Маяк». В Сети появились кадры эвакуации людей из универмага «Маяк».
Редакция обратилась за комментарием в региональное управление МЧС и УМВД. В ведомствах заявили, что информации о причинах эвакуации у них нет.
Напомним, что в районах Белгородской области проводят учения на случай ЧС. 5 июля командно-штабные учения проводят в Валуйках. 19 мая тренировки по линии гражданской обороны для органов власти прошли в Ракитянском районе. Мероприятие плановое, местных жителей к нему не привлекают.
В Шебекино отработка действий на случай ЧС прошла в конце марта. 18 апреля учения прошли в областном центре.