В Белгороде эвакуировали людей из нескольких торговых центров

Напомним, что в районах Белгородской области проводят учения на случай ЧС. 5 июля командно-штабные учения проводят в Валуйках. 19 мая тренировки по линии гражданской обороны для органов власти прошли в Ракитянском районе. Мероприятие плановое, местных жителей к нему не привлекают.