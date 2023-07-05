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Рисунками лесных животных украсили мусорные баки и трансформаторы под Белгородом

5 июля 2023, 08:30
Фото: Telegram-канал «Мэрия Белгорода»
В Сосновке разукрасят 15 инфраструктурных объектов под природный ландшафт. Об этом сообщает городская администрация в своём Telegram-канале.

В урочище под Белгородом разукрасят под природный ландшафт семь мусорных баков, четыре трансформатора и четыре газовые заглушки. На них появятся изображения лесных животных и грибов.

Фото: Telegram-канал «Мэрия Белгорода»

Концепцию реализуют художники, размещая эскизы на объекты с помощью проектора. Контур рисунков уже готов, осталось только заполнить их цветом. На всю работу потратят 20 баллонов с краской. Работу планируют завершить до конца недели.

Ранее сообщалось, что в Белгороде утвердили новые правила нанесения муралов. В документе прописано понятие «объект уличного искусства», а также устанавливаются требования к надписям и изображениям на фасадах зданий.

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#Таисия Некрасова#Сосновка#Новости Белгорода#Город#Белгородская область#Белгород#Художник#Рисунки#Лесные животные#Грибы
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