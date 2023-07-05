Рисунками лесных животных украсили мусорные баки и трансформаторы под Белгородом

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В урочище под Белгородом разукрасят под природный ландшафт семь мусорных баков, четыре трансформатора и четыре газовые заглушки. На них появятся изображения лесных животных и грибов.
Концепцию реализуют художники, размещая эскизы на объекты с помощью проектора. Контур рисунков уже готов, осталось только заполнить их цветом. На всю работу потратят 20 баллонов с краской. Работу планируют завершить до конца недели.
Ранее сообщалось, что в Белгороде утвердили новые правила нанесения муралов. В документе прописано понятие «объект уличного искусства», а также устанавливаются требования к надписям и изображениям на фасадах зданий.