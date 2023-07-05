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Posted 5 июля 2023, 05:54

Published 5 июля 2023, 05:54

Modified 5 июля 2023, 05:56

Updated 5 июля 2023, 05:56

При обстреле Валуек в Белгородской области пострадала женщина

При обстреле Валуек в Белгородской области пострадала женщина

5 июля 2023, 05:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Беспилотник
Повреждения выявили в восьми частных жилых домах. Обстрел города продолжался больше часа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате обстрела Валуек утром 5 июля пострадала женщина. У неё осколочные ранения грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали, с ней работают медики.

По предварительным оценкам, повреждения выявили в восьми частных жилых домах. Задело также линию электропередачи.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, обстрел продолжался больше часа. ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник. Помимо этого, по частному сектору из РСЗО «Град» выпустили 12 снарядов.

На месте происшествия продолжается подомовой обход.

Ранее сообщалось, что повреждения в результате обстрела Валуек также получили пять автомобилей.

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