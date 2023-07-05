Празднование Дня металлурга на Стойленском ГОКе открыли «Семейные старты»

Лучшими среди семей в составе трех человек стали специалист дирекции по персоналу дивизиона Руда Юлия Теленькова с супругом Эдуардом и сыном Тимофеем. Победителями соревнований среди команд из четырех человек стала семья секретаря цеха дробления обогатительной фабрики СГОКа Инны Фоминой с ее супругом Александром и детьми Денисом и Дмитрием.