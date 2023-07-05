Празднование Дня металлурга на Стойленском ГОКе открыли «Семейные старты»

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Для родителей и детей организаторы подготовили полосу препятствий: они переплывали пруд на лодке, преодолевали канатные переправы, перепрыгивали через преграды.
Следующим этапом стала проверка туристических навыков. Участники демонстрировали знание топографических символов, следов животных, названий деревьев. Стойленцы с детьми ставили палатку и «варили» походный обед — соревновались в меткости забрасывания овощей в казан.
Лучшими среди семей в составе трех человек стали специалист дирекции по персоналу дивизиона Руда Юлия Теленькова с супругом Эдуардом и сыном Тимофеем. Победителями соревнований среди команд из четырех человек стала семья секретаря цеха дробления обогатительной фабрики СГОКа Инны Фоминой с ее супругом Александром и детьми Денисом и Дмитрием.
Всем участникам и победителям семейных стартов вручили дипломы и памятные подарки. Для детей была организована отдельная развлекательная программа с аниматором.
В этом году ко Дню металлурга Стойленский ГОК организует торжественные собрания в структурных подразделениях, семейные экскурсии на комбинат, праздничную лотерею, традиционный забег, а также фестиваль семейного творчества «Горняцкая семья».