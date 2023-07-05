Правительство Белгородской области ждёт изменение структуры

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
Раскрывать все грядущие перемены глава региона отказался, но сообщил, что уже точно принято решение о разделении должности заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора на две самостоятельные должности. И у него появится новый заместитель по взаимодействию с силовыми структурами. Этот пост займёт нынешний советник главы региона Дмитрий Прокопов.
Но это не единственные изменения, которые ждут правительство Белгородской области в ближайшее время. Вячеслав Гладков успокоил жителей региона и подчеркнул, что любая должность временна, как и структура исполнительной власти. Она должна постоянно меняться в зависимости от текущих и стратегических задач, стоящих перед государством и областью в частности.
Структура правительства Белгородской области — это не статичная история, как и любая структура, в зависимости от постановки задач. Структуры должны меняться, должны в чём-то усиливаться. Какие-то задачи решаются или уходят на второй, на третий план.
, губернатор Белгородской области
Напомним, в рамках прямого эфира 5 июля Вячеслав Гладков прокомментировал увольнение своего заместителя Константина Полежаева. Он назвал это событие очевидным и естественным и рассказал о многочисленных недоработках чиновника.