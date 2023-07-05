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Правительство Белгородской области ждёт изменение структуры

5 июля 2023, 19:48
Фото: Bel.ru
В ходе прямого эфира 5 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал скорое изменение структуры правительства региона, а также приход к нему в команду новых людей.

Раскрывать все грядущие перемены глава региона отказался, но сообщил, что уже точно принято решение о разделении должности заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора на две самостоятельные должности. И у него появится новый заместитель по взаимодействию с силовыми структурами. Этот пост займёт нынешний советник главы региона Дмитрий Прокопов.

Но это не единственные изменения, которые ждут правительство Белгородской области в ближайшее время. Вячеслав Гладков успокоил жителей региона и подчеркнул, что любая должность временна, как и структура исполнительной власти. Она должна постоянно меняться в зависимости от текущих и стратегических задач, стоящих перед государством и областью в частности.

Структура правительства Белгородской области — это не статичная история, как и любая структура, в зависимости от постановки задач. Структуры должны меняться, должны в чём-то усиливаться. Какие-то задачи решаются или уходят на второй, на третий план.
, губернатор Белгородской области

Напомним, в рамках прямого эфира 5 июля Вячеслав Гладков прокомментировал увольнение своего заместителя Константина Полежаева. Он назвал это событие очевидным и естественным и рассказал о многочисленных недоработках чиновника.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Кадровые перестановки#Правительство области#Изменения#Кадровая политика#Политика
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