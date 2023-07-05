Правительство Белгородской области ждёт изменение структуры

Но это не единственные изменения, которые ждут правительство Белгородской области в ближайшее время. Вячеслав Гладков успокоил жителей региона и подчеркнул, что любая должность временна, как и структура исполнительной власти. Она должна постоянно меняться в зависимости от текущих и стратегических задач, стоящих перед государством и областью в частности.