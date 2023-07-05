Пожар на Харгоре в Белгороде: эвакуировано 47 человек, из огня спасены трое

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Белгороде 4 июля в доме на улице Конева произошёл пожар. В однокомнатной квартире загорелась кухня. Огонь повредил её на площади 9 кв. м. Пожарные спасли троих человек, ещё 47 эвакуировали.
Ранее сообщалось, что из-за неосторожного курения в Белгородской области погибли два человека. Трагедии произошли в Белгороде и Новооскольском горокруге 2 июля.
В июне в областном центре загорелась крыша дома на Свято-Троицком бульваре. Причиной пожара в МЧС назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.