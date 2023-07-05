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Пожар на Харгоре в Белгороде: эвакуировано 47 человек, из огня спасены трое

5 июля 2023, 09:05
Фото: ГУ МЧС в Белгородской области

Пожарные в Белгороде спасли троих человек из огня

Пожар произошёл в многоквартирном доме на улице Конева. В однокомнатной квартире загорелась кухня. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Пожар

В Белгороде 4 июля в доме на улице Конева произошёл пожар. В однокомнатной квартире загорелась кухня. Огонь повредил её на площади 9 кв. м. Пожарные спасли троих человек, ещё 47 эвакуировали.

Ранее сообщалось, что из-за неосторожного курения в Белгородской области погибли два человека. Трагедии произошли в Белгороде и Новооскольском горокруге 2 июля.

В июне в областном центре загорелась крыша дома на Свято-Троицком бульваре. Причиной пожара в МЧС назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Пожар#Происшествия#Пожарные#Эвакуация#Гу мчс#Новости Белгорода
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