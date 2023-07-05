После захода украинской ДРГ в белгородской Козинке разрушено семь домов

В Грайвороне уже проделан большой объём работ, в ближайшее время все дома там будут восстановлены. Но ещё остаётся множество разрушений в Козинке, там строителям только предстоит хорошо потрудиться — после захода ДРГ в селе нужно полностью отстроить семь жилых домов.