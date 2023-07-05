После захода украинской ДРГ в белгородской Козинке разрушено семь домов

Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
Глава региона рассказал, что для оперативного восстановления разрушенного жилья власти привлекли строительные организации, которые занимались капитальным ремонтном многоквартирных домов в Белгородской области. Но заверил жителей, что это никак не скажется ни на качестве, ни на сроках сдачи этих объектов.
В Грайвороне уже проделан большой объём работ, в ближайшее время все дома там будут восстановлены. Но ещё остаётся множество разрушений в Козинке, там строителям только предстоит хорошо потрудиться — после захода ДРГ в селе нужно полностью отстроить семь жилых домов.
Есть строительные организации Грайворонского округа, которые имеют большой опыт восстановительных работ. Там семь домов нужно построить заново, все они по срокам прописаны, поэтому надеюсь, что переживания жителей Козинки скоро останутся позади. Деньги мы привлекаем заёмные, но это наша проблема, мы жителей Грайворонского округа не оставим в беде.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Самые массовые восстановительные работы, помимо Козинки, сейчас проводятся в Соболёвке Валуйского округа, Шебекино и Новой Таволжанке Шебекинского округа. Но губернатор подчеркнул, что власти обязательно справятся со всеми взятыми на себя обязательствами.
Напомним, также глава региона рассказал, почему в регионе приступают к восстановлению разрушенного жилья сразу же после обстрелов, несмотря на то, что существует угроза повторного обстрела и разрушения уже отремонтированных домов.
Гладков сказал, что не допустит образования в Белгородской области серой зоны, покинутой жителями — именно этой цели добивается противник. И добавил, что повторные прилёты в дома действительно случаются, но не так часто: за прошлый год среди 3500 разрушенных домов повторно подверглись обстрелам порядка 30.