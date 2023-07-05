ПАО «Ростелеком» призывает беречь линии связи

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Волоконно-оптические и медные кабели связи ПАО «Ростелеком» проходят по территории Белгородской области и городу Белгороду.
«Большинство повреждений происходят по вине организаций, проводящих земляные работы вблизи кабельных линий связи без согласования с ПАО „Ростелеком“. Из-за этого страдают абоненты. Кроме того, подобные правонарушения мешают оперативной работе экстренных служб», — отметил директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Григорий Кузьменко.
«Ростелеком» напоминает, что подобные нарушения могут привести к уголовной ответственности по статьям 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 215 ч. 2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) УК РФ с максимальными сроками лишения свободы до 5 лет. К Административной ответственности по ст. 13.5 КоАП РФ (нарушение правил охраны линий или сооружений связи.) — в зависимости от наступивших последствий влечет наложение административного штрафа.
Кроме того, лица, повредившие линии связи, обязаны возместить «Ростелекому» материальный ущерб и затраты на проведение аварийно-восстановительных работ.
Согласно утвержденным Правилам охраны линий и сооружений связи РФ производство всех видов земляных работ должно быть согласовано с ПАО «Ростелеком».
Во избежание повреждений подземных кабелей связи, не производите земляные работы в охранной зоне (2 м) и вблизи (25 м) кабельных линий связи в городах и сельской местности без предварительного согласования с ПАО «Ростелеком».
Если проведение земляных работ планируется вблизи кабельных линий связи, необходимо за три дня до начала работ вызвать представителя кабельной службы ПАО «Ростелеком» для их согласования и выполнять работы только в его присутствии.
Водителям землеройных механизмов, выполняющим заказы населения по проведению земляных работ необходимо требовать от прораба или мастера отметки о наличии кабельных линий связи в нарядах на производство работ.
Связаться с представителями ПАО «Ростелеком» по вопросу согласования производства земляных работ можно по телефонам в рабочие дни с 08.30 до 16.45:
Центр эксплуатации Линейный участок г. Белгорода (4722) 35-05-83, 32-34-37
Центр эксплуатации Линейный участок г. Н. Оскол (4723) 34-53-57
Центр эксплуатации Линейный участок г. Ст. Оскол (4725) 22-54-00
Сервисный центр г. Белгород (4722) 54-03-03
Сервисный центр г. Валуйки (47236) 3-71-00
Сервисный центр г. Губкин (47241) 4-33-32
Сервисный центр г. Н. Оскол (47233) 4-50-94, 4-48-58
Сервисный центр г. Ст. Оскол (4725) 32-23-13
Сервисный центр г. Строитель (47244) 5-70-44, 5-70-64
Сервисный центр п. Борисовка (47246) 5-11-46, 5-15-78.
В случае экстренной необходимости проведения земляных работ в нерабочее время (с 17.00 до 08.00) с представителями компании можно связаться по телефону 8-800-350-70-20, 8-900-240-62-46, (4722) 32-35-45.
Берегите кабельные линии связи!