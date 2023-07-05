ПАО «Ростелеком» призывает беречь линии связи

«Ростелеком» напоминает, что подобные нарушения могут привести к уголовной ответственности по статьям 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 215 ч. 2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) УК РФ с максимальными сроками лишения свободы до 5 лет. К Административной ответственности по ст. 13.5 КоАП РФ (нарушение правил охраны линий или сооружений связи.) — в зависимости от наступивших последствий влечет наложение административного штрафа.