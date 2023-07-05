Новый полк самообороны формируют в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Что такое белгородская самооборона? Это 3000 настоящих мужчин, которые имеют постоянную работу, но готовы взять оружие и защитить свои дома, семьи, своих детей, землю, если будет необходимость. Более полугода шли тренировки, мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы. Вопрос — в оружии.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вопрос с оружием для участников самообороны частично решён, сообщил глава региона. В течение недели батальоны, расположенные вблизи границы, будут вооружены на законных основаниях. Но выдать оружие всем 3000 участников полка пока возможности нет, этот вопрос прорабатывается силовыми структурами.
Здесь ошибок быть не должно, потому что оружие — это то, что, мягко скажем, несёт большую опасность, и неправильные решения могут повлечь трагические последствия. Мы этого допустить не можем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Тем временем в Белгородской области формируют второй полк самообороны численностью 3000 человек. Но на какой стадии находится его создание, глава региона не уточнил.
Напомним, в конце июня Вячеслав Гладков сообщил, что белгородской самообороне начнут платить за охрануобщественного порядка. Деньги на эти цели направят из фонда, предназначенного для финансирования добровольных народных дружин.