Новый полк самообороны формируют в Белгородской области

Вопрос с оружием для участников самообороны частично решён, сообщил глава региона. В течение недели батальоны, расположенные вблизи границы, будут вооружены на законных основаниях. Но выдать оружие всем 3000 участников полка пока возможности нет, этот вопрос прорабатывается силовыми структурами.