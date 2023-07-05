Ни жилья, ни денег: почему россиянки отказываются рожать?

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала основные причины того, почему молодые женщины в России отказываются рожать. Проблемы связаны с отсутствием семьи, жилья и постоянного дохода.
Как заявила Голикова, почти каждая четвёртая россиянка в возрасте от 20 до 24 лет основным препятствием считает отсутствие семьи. Ещё 21% девушек говорит об отсутствии жилья и постоянного дохода.
Тем не менее вице-премьер уверена, что у России большой потенциал для увеличения рождаемости. У 4,5 млн россиянок детородного возраста нет детей, у практически такого же числа — по одному ребёнку. Голикова считает, что для реализации данного потенциала нужны дополнительные меры поддержки.