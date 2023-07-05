Ни жилья, ни денег: почему россиянки отказываются рожать?

Тем не менее вице-премьер уверена, что у России большой потенциал для увеличения рождаемости. У 4,5 млн россиянок детородного возраста нет детей, у практически такого же числа — по одному ребёнку. Голикова считает, что для реализации данного потенциала нужны дополнительные меры поддержки.