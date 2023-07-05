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Published Сегодня, 14:04

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Ни жилья, ни денег: почему россиянки отказываются рожать?

5 июля 2023, 14:04
Фото: 1MI

Россиянки не хотят рожать из-за отсутствия жилья и постоянного дохода

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о причинах, по которым гражданки России не хотят заводить детей. Подробности сообщают «Новые известия».
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Дети

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала основные причины того, почему молодые женщины в России отказываются рожать. Проблемы связаны с отсутствием семьи, жилья и постоянного дохода.

Как заявила Голикова, почти каждая четвёртая россиянка в возрасте от 20 до 24 лет основным препятствием считает отсутствие семьи. Ещё 21% девушек говорит об отсутствии жилья и постоянного дохода.

По таким же причинам женщины не рожают и в более старшем возрасте. Также после 30 лет россиянки боятся заводить детей из-за возможных проблем со здоровьем, пишет издание со ссылкой на «Интерфакс».

Тем не менее вице-премьер уверена, что у России большой потенциал для увеличения рождаемости. У 4,5 млн россиянок детородного возраста нет детей, у практически такого же числа — по одному ребёнку. Голикова считает, что для реализации данного потенциала нужны дополнительные меры поддержки.

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#Наталья Корявых#Татьяна голикова#Дети#Общество#Рождаемость#Меры поддержки
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