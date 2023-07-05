Мужчина утонул в реке Оскол в Белгородской области

Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в регионе сотрудники ГО ЧС в Белгороде спасли четырёх человек. Все случаи произошли в местах, которые для купания не оборудованы. Всего в июне специалисты обнаружили семь нарушений на воде.