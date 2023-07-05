Мужчина утонул в реке Оскол в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
В Чернянке утонул мужчина. Сообщение о происшествии спасатели получили накануне, 4 июля. Тело погибшего достали из реки Оскол. Его обнаружили в месте, не оборудованном для купания. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в регионе сотрудники ГО ЧС в Белгороде спасли четырёх человек. Все случаи произошли в местах, которые для купания не оборудованы. Всего в июне специалисты обнаружили семь нарушений на воде.
24 июня трагедии избежать не удалось. Происшествие зафиксировали на пруду Надежда в селе Саловка Вейделевского района. Тело мужчины нашли в месте, не предназначенном для купания.